Hàng chục thanh niên bịt mặt "dẹp" người dân ngăn cản thi công cầu

Một đoạn video clip dài 16 phút ghi lại cảnh hàng chục thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen bịt kín mặt dọa nạt, thẳng tay lôi kéo, bê người dân ra khỏi công trường thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông qua sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đang gây xôn xao dư luận.

Xuyên suốt trong đoạn clip dài hơn 16 phút là cảnh tượng người dân gồm cả đàn ông, phụ nữ, người già la hét khi bị một nhóm thanh niên đội mũ lưỡi trai, mặt bịt kín khẩu trang màu đen, vây kín, lôi kéo...

Khi những người dân ngồi bệt xuống một dầm cầu mới hoàn tất xong phần sườn, đang chờ đổ bê tông, khóc lóc về những khiếu nại liên quan đến đền bù đất đai chưa được chính quyền giải quyết, đồng thời ra sức ngăn cản đơn vị thi công, thì nhóm thanh niên nói trên bắt đầu mạnh tay với người dân.

Hàng loạt thanh niên bịt mặt vây lấy người dân. (Ảnh cắt từ clip)

Hàng chục thanh niên phân thành các nhóm lao vào lôi người dân ra. Nhóm thanh niên cố gỡ tay người dân đang cố bám níu vào các thanh sắt của dầm cầu. Khi phát hiện bị quay phim, nhiều đối tượng còn chỉ tay đe dọa.

Một thanh niên bịt mặt chỉ tay đe dọa người dân. (Ảnh cắt từ clip)

Đỉnh điểm của vụ việc là một nhóm thanh niên mạnh tay kéo một người phụ nữ dường như đang bị chấn thương ở chân, tay vẫn còn cầm nạng. Khi người phụ nữ này bám chặt vào các thanh sắt, các đối tượng gỡ tay rồi kẻ bế, kẻ lôi đưa ra ngoài.

3 thanh niên đang cố gắng lôi người phụ nữ cầm nạng ra ngoài. (Ảnh cắt từ clip)

Đáng chú ý, trong đoạn clip có sự xuất hiện của một số cán bộ an ninh xã nhưng những người này không hề can thiệp trước hành động của nhóm thanh niên bịt mặt.

Một cán bộ an ninh xã có mặt tại hiện trường sự việc. (Ảnh cắt từ clip)

Đang yêu cầu doanh nghiệp báo cáo

PV Dân trí đã tìm hiểu sự việc và được biết, việc xảy ra vào sáng 26/12 tại xóm Bảo Thượng, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

PV Dân trí có mặt tại hiện trường tìm hiểu sự việc.

Ngày 28.12, PV Dân trí đã có mặt tại xã miền núi này để làm rõ nội dung vụ việc nêu trên. Vẫn chưa hết uất ức, người còn đau ê ẩm vì bị nhóm thanh niên bịt mặt giằng co, đẩy đuổi, chị Nguyễn Thị Ái cho biết, sở dĩ chị cản trở thi công vì gia đình có 2.051m2 đất (chính quyền công nhận hợp pháp là 1.080m2) bị thu hồi nhưng chỉ được bồi thường 170 triệu đồng là quá thấp, chị không nhận.

Nhà bà Từ Thị Quân và chị Nguyễn Thị Ái nằm sát cầu Hải Thượng Lãn Ông đang thi công.

Bà Từ Thị Quân có nhà ngay cạnh cầu cũng cho rằng, quá trình thi công đã làm chấn động, khiến tường nhà bà bị nứt nhưng đơn vị thi công chỉ bồi thường 20 triệu đồng; gia đình không chấp nhận vì cho rằng quá ít.

Người dân cho rằng những tổn thất về nhà cửa, đất đai của họ chưa được đền bù xứng đáng nên ngăn cản thi công.

Những hộ dân này cũng cho rằng an ninh xã Sơn Quang đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ công dân khi không dám lên tiếng trước sự hung hăng của nhóm thanh niên bịt kín mặt.

“Họ không phải là công nhân gì ở đây, họ là dân xã hội được đơn vị thi công thuê đến uy hiếp, tấn công chúng tôi”- anh Phùng Xuân Đức, chồng chị Ái, người bị nhóm đối tượng bịt mặt đánh trầy xước khắp cổ, mặt phản ánh.

Anh Phùng Xuân Đức cho rằng nhóm thanh niên là "dân xã hội" được đơn vị thi công thuê để uy hiếp dân.

Làm việc với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Công an xã Sơn Quang - xác nhận có sự việc nhà thầu là Cty CP Xây dựng và thương mại Dũng Lợi (đóng tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đưa khoảng 25 thanh niên bịt mặt đến công trường xô xát với người dân vào sáng 26.12.

Ông Tuấn xác nhận, ngoài một số hộ dân có trầy xước thì có một người là giám đốc đơn vị xây dựng bị thương, đang phải nhập viện điều trị.

Liên quan đến việc người dân phản ảnh nhóm người này là “xã hội đen” được doanh nghiệp thuê đến dọa dân, vị trưởng công an xã cho hay, do bị động, lại không có trách nhiệm trong công trường thi công cầu nên không biết rõ về nhóm thanh niên bịt mặt xuất hiện tại đây.

Ông Trưởng công an xã cũng cho rằng có thể nhóm thanh niên đeo khẩu trang vì... buổi sáng trời lạnh (!).

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Công an xã (bìa phải) và ông Đinh Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Quang làm việc với báo chí chiều ngày 28.12.

Ông Tuấn cũng thừa nhận là chỉ báo cáo với chính quyền xã Sơn Quang mà không tạm giữ bất kỳ đối tượng nào cũng như lập biên bản hiện trường để phục vụ xác minh, điều tra vụ việc. Hiện do có nhiều thông tin trái chiều nên công an xã Sơn Quang đang phối hợp để xác minh.

“Hiện nay chúng tôi đã báo cáo với công an huyện Hương Sơn, đang làm việc với phía đơn vị thi công để làm rõ nhóm thanh niên bịt mặt nói trên”, ông Tuấn nói.

Ông Đinh Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Quang cho biết, đây là sự việc đáng tiếc. Ông Dũng cho rằng đáng lẽ Cty CP Xây dựng và thương mại Dũng Lợi phải báo cáo cho chính quyền xã biết việc bố trí lực lượng, số lượng người vào bảo vệ công trường thi công.

Theo xác nhận của ông Dũng, việc 2 hộ dân cản trở thi công đã xảy ra nhiều lần. Nguyên nhân là do người dân chưa thống nhất với việc bồi thường, giải quyết của UBND huyện Hương Sơn - chủ đầu tư dự án. Ông Dũng cho biết thêm, công trình xây dựng của 2 hộ dân nói trên nằm trong hành lang phạm vi an toàn giao thông công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông nhưng do nguồn lực đầu tư khó khăn nên tạm thời chưa giải tỏa đất đai bồi thường, di dời.

PV sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.