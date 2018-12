Hàng chục trẻ phải nhập viện sau khi tiêm vắc xin ComBE Five

(Dân Việt) Những ngày qua, tỉnh Bình Định đã có gần 30 ca bệnh nhi sốt cao phải nhập viện sau khi tiêm vắc xin ComBE Five. Trong đó, có 5 trường hợp nặng với biểu hiện tím tái, khó thở.

Ngày 31.12, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định xác nhận, trong đợt tiêm chủng vắc xin ComBE Five cho trẻ toàn tỉnh này vào các ngày 25, 26 và 27.12 vừa qua, có gần 30 trẻ phải nhập viện do phản ứng sau tiêm chủng.

“Hầu hết, các trường hợp vào viện với tình trạng sốt cao, có 5 trường hợp nặng với biểu hiện tím tái, khó thở. Tất cả các trường hợp vào viện, hiện sức khỏe đã ổn định và đều xuất viện”, ông Hùng nói.

Nhiều trẻ ở Bình Định nhập viện sau tiêm vắc xin ComBE Five. Ảnh minh họa

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, đây là đợt thứ 2 ngành y tế Bình Định tiêm chủng loại vắc xin này cho trẻ trong toàn tỉnh. Theo đó, đợt đầu tiên vào tháng 10.2018, đã tiêm chủng cho hơn 970 trẻ, sau đó có khoảng 60 trẻ bị sốt (trong đó: có 3 trường hợp phản ứng rất nặng).

Vì vậy, Sở Y tế Bình Định xin ý kiến của Bộ Y tế để ngừng tiêm 1 tháng chờ chỉ đạo tiếp theo của Bộ. Sau 1 tháng dừng lại để kiểm tra toàn diện, Bộ Y tế chỉ đạo tiếp tục cho triển khai tiêm chủng vắc xin ComBE Five.

“Đợt này, không có những trường hợp nặng như hồi đầu tháng 10. Do chúng tôi chuẩn bị rất chu đáo, báo động đỏ hết, trường hợp nào có phản ứng dù nặng dù nhẹ đều cho vào viện theo dõi, điều trị nên những ca nhập viện đều được xử lý kịp thời”, ông Hùng cho hay.

Theo ông Hùng, vắc xin ComBE Five mới chỉ tiêm thử nghiệm tại một số tỉnh chứ chưa được công bố rộng ra toàn quốc.

Trong khi đó, theo ông Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, từ ngày 25.12 đến nay, khoa nhi của bệnh viện này đã tiếp nhận điều trị gần 30 ca bệnh nhi sốt cao sau khi tiêm văcxin ComBE Five.

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định cho biết, vắc xin ComBE Five là loại vắc xin 5 trong 1 mới do Ấn Độ sản xuất, được tiêm để phòng ngừa 5 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/màng não do vi khuẩn Hib, thay thế cho vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem của Hàn Quốc đã ngưng sản xuất.

Từ khi triển khai tiêm vắc xin ComBE Five, có tổng cộng 14.000 liều vắc xin ComBE Five được chuyển về Bình Định.