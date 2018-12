Hé lộ bí ẩn đằng sau những bức tranh trong biệt thự cổ 35 triệu USD ở Sài Gòn

(Dân Việt) Các bức tranh trên tất cả các trần, tường nhà đều được vẽ và trang trí theo nguyên tắc phong thủy.

Biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần ở trung tâm TP.HCM. Biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần (quận 3, TP.HCM) là tòa nhà hai tầng được xây dựng trên mảnh đất tiếp giáp 3 mặt đường Nguyễn Thị Diệu, Bà Huyện Thanh Quan và Võ Văn Tần. Ngôi nhà nguyên thủy có diện tích xây dựng 1.100m2, trên một khuôn viên rộng 2.800m2 với khu vực cảnh quan rộng 1.700m2. Có thể căn biệt thự này được xây dựng từ năm 1927 nhưng cho tới nay, chưa ai biết rõ nhà thiết kế nào đã tạo ra nó cũng như chủ nhân ban đầu của nó là ai. Sau khi mua lại biệt thự với số tiền 35 triệu USD (hơn 800 tỉ đồng) hồi năm 2016, một công ty của nước ngoài đã nghiên cứu kỹ lưỡng nó trong 3 năm và đánh giá: Ngôi biệt thự này là một công trình đặc thù về kiến trúc có sự ảnh hưởng lớn từ phong cách thiết kế của Pháp. Tuy nhiên, cách bố trí không gian bên trong, cách trang trí hoa văn, các yếu tố về màu sắc và phong thủy lại phản ánh văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Những bức tranh trên trên tường và trần nhà của biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần theo phong thủy. Theo công ty này, ngay khi bắt đầu đánh giá tổng thể biệt thự, họ đã thấy các vết sơn màu lộ ra trên trần nhà - nơi có những lớp sơn trắng che phủ lại. Ngoài ra, trên tường ở khắp các phòng còn có nhiều bức tranh và họa tiết khác lạ mà họ đã phải chia làm 3 đợt nghiên cứu hết sức công phu. Đợt đầu tiên được thực hiện bởi các chuyên gia trong nước - những người dày dặn kinh nghiệm trong việc phục hồi các bức tranh đương đại, đặc biệt là các chuyên gia đang công tác tại Kinh thành Huế và các cung điện lân cận. Thành quả thu được ở đợt này là lời khẳng định về sự hiện diện của các bức tranh trên tất cả các trần, tường nhà theo nguyên tắc phong thủy. Đợt thứ hai được thực hiện bởi các chuyên gia đến từ Cơ sở Nghệ thuật và Phục hồi Palazzo Spinnelli (Frorence, Ý). Các nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia Ý đã hé lộ thông tin về nguyên vật liệu, từ đó phân loại các bức tranh theo ba loại và có cơ sở để đề xuất các kỹ thuật phục hồi phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Sơ đồ các khu vực trong ngôi biệt thự theo màu sắc. Đợt thứ ba là nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia người Đức, những người đã có bề dày kinh nghiệm về phục hồi tranh tại Việt Nam và Đông Nam Á. Sau khi khảo sát biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần, họ đã đề xuất các phương pháp thực tế để hỗ trợ về mặt kỹ thuật phục hồi. Qua đó, theo các chuyên gia quốc tế và Việt Nam, các bức tranh trang trí nội thất thể hiện rõ các nguyên tắc phong thủy theo từng chủ đề về màu sắc. Trong đó, phòng trung tâm ở phía trước với tông màu đỏ là đại diện cho yếu tố Hỏa. Trần nhà của mái vòm trung tâm được trang trí với tông màu vàng là thể hiện yếu tố Thổ. Còn với các phòng phòng chờ và phòng ngủ đối xứng, cả hai mặt được xử lý với sự cân bằng giữa các yếu tố Mộc và Kim thông qua màu trắng và xanh dương. Ngoài ra còn có các căn phòng được trang trí tranh tường với gam màu đen và trắng ở phía sau, đại diện cho yếu tố Thủy. Phòng này được đánh giá là phòng chính của ngôi biệt thự do nó có chất lượng cao hơn trong kỹ thuật trang trí. Các nhà nghiên cứu đã dùng phương pháp tách lớp để kiểm tra, đánh giá và có phương pháp trùng tu tranh tường cho ngôi biệt thự. Các nhà nghiên cứu cũng đã dùng phương pháp tách lớp để xác định số lần sơn và đặc điểm các lớp sơn lại. Kết quả phân tích cho thấy, có ít nhất hai đến ba lớp sơn tổng hợp hữu cơ (acrylic) trên các bề mặt tường. Ở một số khu vực, các bức tranh có vẻ được sơn bằng loại sơn sử dụng keo động vật (thường là lòng đỏ trứng - phương pháp được sử dụng ở thế kỷ XII - XIII dành cho các bức tranh chất lượng cao). Dựa trên kết quả phân tích, các bức họa trang trí trên tường và trần nhà sẽ được phục dựng dưới sự quản lý của các chuyên gia người Ý. Quá trình này được đánh giá là sẽ rất khó khăn và tốn rất nhiều thời gian nhưng là cần thiết đối với một biệt thự có tính chất và tầm cỡ thế này. ----------------------------- Đón đọc kì tiếp theo "Biệt thự cổ 35 triệu USD ở Sài Gòn sẽ được trùng tu như thế nào?" vào lúc 15h ngày 31/12.

