HN: Rét cắt da cắt thịt, đã có người liệt mặt, méo miệng nhập viện

(Dân Việt) Miền Bắc liên tục chìm trong lạnh giá khiến số người bị liệt mặt, méo miệng gia tăng.

Tại BV Lão Khoa Trung ương, rất nhiều người đi khám trong ngày rét cắt da cắt thịt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ đang trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay (ngày 9/1, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ giảm xuống còn 8 đến 11 độ C).

Mặc dù ngày 10/1 được dự báo là khoảng thời gian lạnh nhất của đợt rét này nhưng vẫn có hàng trăm người chật vật đi khám tại các bệnh viện.

Theo ghi nhận của PV tại BV Lão khoa Trung ương, rất đông người bệnh chờ khám trong cái rét cắt da cắt thịt.

Anh Nguyễn Văn L. ở Vĩnh Phúc đưa bố đi khám vì đau đầu dữ dội nói: “Thời tiết lạnh quá, mình thanh niên trẻ thế này mà không chịu được huống gì người già và trẻ nhỏ. Bố tôi đau đầu, không chịu được, gia đình lo lắng quá, phải đưa ông lên đây khám trong ngày giá rét”.

Tại khoa Khám bệnh, BV Nhi TƯ, mặc dù đã gần trưa nhưng cả gia đình anh Nguyễn Hữu Cảnh (Sóc Sơn) vẫn chờ đợi kết quả xét nghiệm của hai đứa con.

Đã gần trưa nhưng nhiều phụ huynh vẫn quấn chăn ôm con chờ khám.

Anh Cảnh cho biết, hai con anh (một bé 1,5 tuổi và một bé 4 tuổi) bỗng sốt đùng đùng từ hôm trời đổi gió trở lạnh sâu.

“Ở nhà cũng đã cho uống giảm sốt nhưng không đỡ, đêm qua cả hai cháu đồng loạt sốt xấp xỉ 40 độ. Hoảng quá sớm nay hai vợ chồng nghỉ việc để đưa đi khám. Hai đứa nhà tôi vốn từng mắc viêm phổi, chính vì vậy thời tiết trở lạnh là rất dễ tái bệnh”, anh Cảnh cho biết.

BS. Trương Thị Vinh, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Nhi TƯ cho biết, trong những ngày qua, có khoảng 3 nghìn trẻ tới khám mỗi ngày. Đa phần trẻ đến khám và điều trị các bệnh lý về hô hấp và tiêu chảy.

Xếp hàng chờ khám vì viêm da dị ứng, viêm da cơ địa do trời rét tại BV Da liễu Trung ương.

Tại BV Da liễu Trung ương, các bác sĩ cho biết, số người nhập viện do bị các bệnh như viêm da cơ địa, viêm da dị ứng… do trời rét tăng khoảng 4-5% so với mấy ngày trước đó.

Trao đổi với PV, Ths.BS Nguyễn Ngọc Cảnh, Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Châm cứu Trung ương) cho biết: "Nếu trời rét kéo dài, chỉ vài ngày tới chắc chắn sẽ có nhiều người méo miệng liệt mặt nhập viện. Đối tượng mắc nhiều nhất trong mỗi đợt rét đó chính là người cao tuổi, trẻ em. Đặc biệt là những trường hợp người đi tập thể dục trong mùa đông quá sớm hoặc không bảo vệ sức khỏe khi đi ra ngoài trời lạnh".

Tại BV Bạch Mai, ở đâu cũng thấy cảnh bệnh nhân và người nhà khi ngồi co ro chờ khám trong ngày giá rét.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Bạch Mai cho biết các khoa, phòng của bệnh viện này đều rà soát, cấp đủ chăn ấm và duy trì các thiết bị giữ ấm cho bệnh nhân nội trú.

Theo TS Đồng Văn Thành, phụ trách Khoa Khám bệnh, để chuẩn bị đối phó những đợt không khí lạnh, khoa đã bổ sung máy sưởi cho các khu vực phục vụ bệnh nhân ngoại trú.

Tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương) nơi điều trị các bệnh nhân nặng, hệ thống điều hòa hai chiều, máy sưởi, chăn ấm... cũng được bổ sung để giữ ấm cho bệnh nhân.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc vẫn tiếp tục rét đậm, rét hại, PGS.TS.Nguyễn Tiến Dũng, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân khi đi ra ngoài đường phải mặc đủ ấm, mặc áo nhiều lớp mỏng để giữ thân nhiệt ổn định; Chú ý giữ ấm đầu, cổ, ngực và bàn chân. Tránh đi ra ngoài vào ban đêm, tránh gió lùa.