HN thông xe cầu vượt An Dương, các phương tiện di chuyển thế nào?

(Dân Việt) Sáng nay (11.10), Hà Nội chính thức khánh thành, đưa vào khai thác cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên sau 10 tháng thi công. Đến dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Giảm ùn tắc, kết nối Trung tâm chính trị Ba đình với Nội Bài Phát biểu tại buổi lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, để nhanh chóng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao An Dương với đường Thanh Niên, UBND TP.Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi lễ sáng 11.10. Ảnh: THÀNH AN "Việc thông xe công trình cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên có ý nghĩa rất quan trọng, một mặt giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông, tạo kết nối thuận lợi giữa Trung tâm chính trị Ba Đình với cửa ngõ hàng không quốc tế Nội Bài, mặt khác, thực hiện được việc gia cố vững chắc đê điều, đảm bảo an toàn phòng, chống lũ và tạo được cảnh quan đô thị trong khu vực, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung của Thủ đô”, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh. Theo lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, do tính chất đặc biệt quan trọng của dự án - nằm trên tuyến đê cấp đặc biệt nên trong quá trình nghiên cứu lập Dự án, TP đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý đê điều và Bộ NN&PTNT lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học trước khi chính thức phê duyệt. Trong quá trình thi công, TP thường xuyên giám sát, kiểm tra, chỉ đạo nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn đê điều, an toàn giao thông. Từ hiệu quả mang lại của công trình này, Hà Nội sẽ nghiên cứu để triển khai tiếp đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Nhật Tân và sẽ báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành cho phép tạo cơ chế để triển khai nhanh chóng thuận lợi, nhằm sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đồng bộ cả tuyến, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Đồng thời, UBND TP cũng giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội phối hợp với Sở NN&PTNT đẩy nhanh các thủ tục để triển khai đoạn tiếp theo từ Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân…. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Hà Nội cắt băng thông xe cầu vượt nút giao An Dương-Thanh niên. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, Dự án xây dựng cầu vượt thông theo hướng Yên Phụ - Nghi Tàm (vượt qua đường An Dương và đường Thanh Niên) bằng kết cấu thép lắp ghép, móng cọc khoan nhồi, bề rộng cầu 10m, tĩnh không thông xe dưới cầu 4,75m. Đồng thời, điều chỉnh kết cấu đê Hữu Hồng đoạn từ Km62+500 đến Km63+600 (từ Khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương) dài khoảng 1,1km bằng việc thay thế một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép đảm bảo an toàn chống lũ. Dự án khởi công vào khoảng tháng 9.2017 với mức đầu tư gần 312 tỷ đồng, gồm chiều dài 271m, rộng 10m, 7 nhịp cầu. Cầu được lắp đặt, xây dựng bằng kết cấu tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L. Công trình này là cây cầu thứ 11 ở Hà Nội sử dụng kết cấu hộp dầm đúc sẵn và cũng là một trong 8 công trình cấp bách cần triển khai nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn TP. Cấm các phương tiện xe thô sơ và người đi bộ Về phương án phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường bộ qua khu vực nút giao thông đường Yên Phụ-An Dương-Nghi Tàm-Thanh Niên sau khi thông xe cầu vượt nút giao An Dương, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hai chiều trên cầu vượt An Dương-Thanh Niên theo hướng đường Yên Phụ-Nghi Tàm và ngược lại. Cấm các phương tiện xe thô sơ và người đi bộ đi trên cầu vượt. Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi qua nút giao thông đường Yên Phụ-An Dương-Nghi Tàm-Thanh Niên theo hướng từ Thanh Niên đi An Dương, Nghi Tàm, Yên Phụ qua trung tâm nút theo sự điều khiển và hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo trên đường hiện trạng. Việc khánh thành cây cầu sẽ giúp giải tỏa ùn tắc thường xuyên cho nút giao này, tạo hướng kết nối nhanh từ trung tâm Hà Nội tới sân bay Nội Bài. Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi qua nút giao thông đường Yên Phụ-An Dương-Nghi Tàm-Thanh Niên qua trung tâm nút theo hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo trên đường hiện trạng. Tại nút giao thông Yên Phụ-Cửa Bắc, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông. Người đi bộ qua các nút giao theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông theo quy định. Trên tuyến đường Yên Phụ nhỏ, Sở GTVT Hà Nội tiến hành tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện ôtô theo chiều và đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Thanh Niên-Phó Đức Chính; tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện ôtô theo chiều và đoạn từ đường Thanh Niên đến ngã 3 Yên Phụ nhỏ (đối diện Công an Phường Yên Phụ). Sở GTVT Hà Nội cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP tư vấn thiết kế và đơn vị nhà thầu kiểm tra, hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ hướng dẫn điều hành giao thông thuộc phạm vi thực hiện dự án (bao gồm mặt đường, vỉa hè, đảo giao thông, đèn tín hiệu giao thông, dải phân cách, biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông …) theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt. Các đơn vị trên phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ, pha đèn tín hiệu giao thông đảm bảo hướng dẫn giao thông thuận tiện và an toàn giao thông sau khi thông cầu. Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tăng cường lực lượng xử lý các vi phạm về an toàn giao thông và trật tự đô thị trên các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức giao thông (đặc biệt là các vi phạm về dừng, đỗ phương tiện, họp chợ lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán…).

