Hoàn cảnh đáng thương của bé gái nghi bị bố cứa cổ sát hại

(Dân Việt) Bố mẹ chia tay nhau từ nhỏ nên cháu N được gia đình nhà bác cưu mang nuôi ăn học. Tuy nhiên, khi ông Lý (bố cháu N) đi làm xa về thì bắt cháu N về nhà ở với mình, ở với bố được 3 hôm thì xảy ra sự việc cháu N bị dao cứa đứt cổ họng dẫn đến tử vong.

Như Dân Việt đã đưa tin: Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ sự việc cô con gái của Lý - cháu Nguyễn Thị Khánh N (SN 2008) bất ngờ tử vong do bị một nhát dao cứa vào cổ, đứt động mạch và cổ họng, xảy ra vào sáng 23.9. Nhận tin báo vụ việc nghiêm trọng, Công an xã Văn Luông đã lập tức tới bảo vệ hiện trường và thông báo Công an huyện Tân Sơn để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau đó, Công an huyện Tân Sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Theo Đời sống Plus/GĐVN: Chiều cùng ngày, sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, công an đã bàn giao thi thể cháu N cho chính quyền xã Văn Luông và gia đình tổ chức lễ mai táng. Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân Theo Người Đưa Tin: Có mặt tại xã Văn Luông vào chiều 24.9, PV được ông Tân Khải Hồng - Chủ tịch UBND xã Văn Luông cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo về việc của cháu N, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Nhận thấy việc cháu N tử vong có nhiều uẩn khúc nên chúng tôi đã trình báo sự việc lên Công an huyện Tân Sơn. Theo kết quả ban đầu, cháu N tử vong do bị một nhát dao cứa từ mang tai xuống cổ gây đứt động mạch và cuống họng dẫn đến mất máu cấp...”. “Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được một con dao rọc giấy dính đầy máu, nghi là hung khí gây ra vết cứa ở cổ cháu N...”, ông Hồng cho biết thêm. Ngôi nhà, nơi xảy ra sự việc thương tâm. Nguồn: Người Đưa Tin Theo tìm hiểu của PV, cháu N là con thứ 2 của ông Nguyễn Văn Lý (39 tuổi), N còn có 1 chị và em gái. Ở địa phương, ông Lý là một người nghiện rượu nặng, mỗi khi say rượu là thường xuyên đánh đập vợ con. Chính vì thế, không chịu được cảnh người chồng hành hạ nên người vợ đã bỏ đi cách đây hơn 3 năm. Sau khi người vợ bỏ đi, ông Lý không tu chí làm ăn để nuôi các con ăn học mà ngược lại thường xuyên rượu chè rồi đánh đập 3 đứa con. “Gia đình cháu N là một gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sau khi mẹ bỏ đi, được sự vận động của chính quyền địa phương và gia đình, chị và em của N được gửi vào làng trẻ em SOS để nuôi dưỡng ăn học từ năm 2016. Còn cháu N do ít bị bố bạo hành, đánh đuổi hơn và gia đình mong muốn có một cháu ở nhà để chăm sóc cho bà nội (bị mù) nên bác Nguyễn Văn H (anh trai ông Lý) đã cưu mang, mang cháu N về nhà nuôi ăn học”, ông Hồng cho hay. Thời gian gần đây, ông Lý đi làm ăn ở xa. Đến khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua thì ông Lý trở về nhà. Lúc này, cháu N đang ở nhà ông H. Tuy nhiên, khi ông Lý về thì bắt cháu N về nhà ở với mình, không cho ở nhà bác nữa. Về ở với bố được khoảng vài ngày thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến (giáo viên chủ nhiệm của cháu N) cho biết: “Khi nghe tin em N tử vong, tôi đã không tin đó là sự thật. Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng N đã ý thức cố gắng học hành để thành người. Ở trường, N là một học sinh rất ngoan và có học lực tốt, không có bất kỳ mâu thuẫn với học sinh nào. Ngược lại, N còn giúp đỡ các bạn trong học tập. Cuối tuần vừa rồi, khi N không làm bài tập về nhà, tôi có hỏi lý do tại sao thì N cho biết rằng: "Bố về nên bị bắt ra ở với bố, mà nhà lại không có điện nên không làm bài tập được. Bố bắt ngủ cùng, không cho ngủ riêng". Ông Nguyễn Văn H (bác ruột, người cưu mang cháu N) cho hay: “Cháu ở với tôi mãi thì không sao, thế mà bố nó mới về được vài ngày thì... Ở nhà, N là đứa rất ngoan và lễ phép. Còn ở trường cháu học giỏi môn Toán lắm, mỗi khi đi học về buổi tối hai bác cháu vẫn nói chuyện với nhau, bàn luận về những bài toán khó”. Lời kể nhân chứng Dù chưa có kết luận chính thức về cái chết đầy nghi vấn của cháu N, nhưng khi có mặt tại xóm Hoàng Hà, xã Văn Luông (nơi xảy ra vụ việc nghiêm trọng trên), PV Người Đưa Tin đã thấy được nhiều nguồn dư luận trái chiều nhau. Đa số trong đó đều cho rằng ông Nguyễn Văn Lý chính là hung thủ gây ra vụ án mạng này. Có mặt tại ngôi nhà của gia đình ông Lý, PV đã ghi nhận được đây là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé, bên trong đồ đạc lộn xộn. Phía chiếc giường bên tay trái có một vũng máu rất lớn chảy từ giường xuống đất và còn những vệt máu kéo dài ra tận ngoài cửa. Chiếc giường vẫn còn vết máu. Anh Lâm - Trưởng thôn Hoàng Hà, người trực tiếp đưa cháu N đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn cho biết: "Vào khoảng hơn 7h (ngày 23.9), tôi đang hái chè ở khu vực gần nhà ông Lý thì bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán của người dân xung quanh. Khi đó, tôi liền chạy xuống thì bàng hoàng thấy cháu N đang ôm cổ chảy máu gục xuống đường (cách nhà khoảng 30 mét), cháu cố kêu cứu nhưng không phát thành tiếng. Ngay lập tức, tôi cùng một số người dân sơ cứu và đưa cháu N đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này, khi chúng tôi đang sơ cứu cho cháu N thì mới thấy ông Lý từ nhà chạy ra". Anh Lâm chỉ chỗ phát hiện cháu N nằm gục xuống đường. Nguồn: Người Đưa Tin Vụ việc này có rất nhiều điều nghi vấn cần được cơ quan chức năng làm rõ, vì khi xảy ra vụ việc chỉ có cháu N và ông Lý ở trong ngôi nhà. Khi bị dao cứa đứt cổ, cháu N không tìm bố để kêu cứu mà phải ôm cổ chạy ngoài đường cầu cứu tới với người dân xung quanh? Có phải ông Lý chính là người đã ra tay cứa cổ cháu N? Câu hỏi này xin chờ kết luận chính thức từ phía Công an tỉnh Phú Thọ.

Tag: bo nghi cua co con tu vong, be gai nghi bi bo cua co tu vong, giet nguoi, nguyen van ly, nghi an bo cua co con tu vong, tin nong phap luat, tin phap luat nong trong ngay, phu tho