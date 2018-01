Học sinh Hà Nội nghỉ học vì trời rét dưới 10 độ C

(Dân Việt) Sáng nay, ngày 30.1, nhiệt độ Hà Nội xuống dưới 10 độ C, nhiều trường mầm non và tiểu học trên địa bàn đã có thông báo cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể, sáng nay, hàng loạt tỉnh miền Bắc nghi nhận nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, trong đó, Hà Nội nhiệt độ ở ngưỡng từ 9 – 10 độ C. Theo quy định của Sở GD-ĐT, học sinh tiểu học và mầm non Thủ đô sẽ được nghỉ học.

Vào lúc 7h30, hàng loạt trường tiểu học và mầm non trên địa bàn đã có thông báo bằng tin nhắn cho phụ huynh về việc cho các con nghỉ học, ôn tập bài ở nhà để đảm bảo sức khỏe.

Nhiệt độ các tỉnh ngày 30.1.

Trước đó, Sở GD-ĐT đã gửi văn bản tới các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Giáo dục, đề nghị phòng chống rét cho học sinh. Theo đó, Phòng Giáo dục và nhà trường được chủ động cho học sinh nghỉ, căn cứ thông tin dự báo thời tiết phát trên chương trình buổi sáng của Đài Truyền hình quốc gia. Học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ dưới 10, học sinh THCS nghỉ khi dưới 7 độ C.

Trong những ngày nghỉ rét, nếu có trẻ đến, nhà trường phải bố trí cho học sinh vào một phòng để giữ ấm và quản lý cho đến khi phụ huynh đón về. "Không được để học sinh đứng ngoài cổng trường vì nghỉ rét", văn bản nhấn mạnh. Nếu nhiệt độ chưa xuống dưới 10 độ nhưng trời rét đậm, Phòng Giáo dục chỉ đạo các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường được yêu cầu thu xếp để các em vào lớp học bình thường.

Sở đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục và nhà trường kiểm tra, sửa chữa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Trường mầm non phải có nước ấm để phục vụ trẻ.

"Trường có tổ chức bán trú cần đặc biệt quan tâm đảm bảo đủ thực phẩm sạch, chế độ ăn hợp lý; cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa ấm áp; chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ y tế học đường", công văn nêu rõ. Sở Giáo dục chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, đảm bảo sức khỏe cho người học trong giờ thể dục ngoài trời. Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày rét.