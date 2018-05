Học sinh lớp 1 tử vong do đuối nước ở bể bơi

(Dân Việt) Đang ở bể bơi dành cho trẻ em, C bất ngờ đến bể bơi người lớn rồi nhảy xuống và chới với. Dù được những người xung quanh ứng cứu, sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện, nhưng em C không qua khỏi.

Ngày 19.5, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, một học sinh lớp 1 vừa tử vong do đuối nước khi đi bơi với người nhà ở TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bể bơi tổng hợp tỉnh do Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị quản lý - nơi em C tử vong do đuối nước.

Trước đó, chiều 18.5, em N.M.C. (SN 2011, trú tại khu phố 4, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà) cùng mẹ và anh trai đến Bể bơi tổng hợp tỉnh, do Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục - thể thao tỉnh quản lý, nằm ở đường Trường Chinh, TP.Đông Hà.

Sau khi mua vé vào cổng, em C bơi ở khu vực dành cho trẻ em, còn anh trai ở khu vực người lớn.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, em C bất ngờ di chuyển từ khu vực bơi dành cho trẻ em sang khu vực bơi của người lớn rồi nhảy xuống nước và bị đuối nước.

Nạn nhân sau đó được phát hiện, ứng cứu đưa lên bờ sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện, nhưng không qua khỏi.