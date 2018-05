Hội An vinh dự được Đức trao giải "Giao thông đô thị toàn cầu"

(Dân Việt) Dự án “Lập kế hoạch tổng thể cho xe đạp và chương trình chia sẻ xe đạp miễn phí/chi phí thấp tại thành phố Hội An” đã đạt giải thưởng “Giao thông đô thị toàn cầu”.

Ngày 17.5, UBND TP.Hội An, Quảng Nam cho biết, Hội An vừa đạt giải thưởng “Giao thông đô thị toàn cầu” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển của Cộng hòa Liên bang Đức (GIZ/TUMI) bình chọn. Trước đó, được sự thống nhất của UBND TP.Hội An, Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An phối hợp với Tổ chức HealthBridge Việt Nam (HBV) tiến hành nghiên cứu thực địa lập và đề xuất dự án “Lập kế hoạch tổng thể cho xe đạp và chương trình chia sẻ xe đạp miễn phí/chi phí thấp tại thành phố Hội An”. Dự án đã được Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển của Cộng hòa Liên bang Đức bình chọn để trao giải thưởng “Giao thông đô thị toàn cầu”. Lễ trao giải sẽ được chính thức tổ chức tại TP.Leipzig, CHLB Đức từ ngày 22-25.5. Sau khi trao thưởng, tổ chức Hợp tác và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức sẽ tiếp tục xem xét tài trợ để TP.Hội An có điều kiện thực hiện dự án đã đạt giải. Hội An vinh dự được Đức trao giải thưởng “Giao thông đô thị toàn cầu". “Dự án được thiết kế với mục tiêu giải quyết 2 vấn đề chính là an toàn đường bộ và y tế công cộng (sức khỏe cộng đồng) bằng cách phát triển một kế hoạch tổng thể cho giao thông xanh, bền vững, tập trung vào người đi xe đạp. Đây là một sáng kiến mang lại nhiều bài học cho các thành phố vừa và nhỏ tại Việt Nam như Huế và Đà Lạt cũng như các thành phố khác trên thế giới, nhằm khuyến khích mở rộng các hệ thống tương tự. Trong đó, Hội An đặt mục tiêu “phần lớn dân số sẽ sống và làm việc trong khoảng cách đi bộ và đạp xe nhằm giảm nhu cầu đi lại bằng các phương tiện giao thông cơ giới”, từ đó khuyến khích mọi người đi bộ, đi xe đạp và sử dụng phương tiện giao thông công cộng như các phương thức đi lại chính trong thành phố. Dự án đề xuất này với mong muốn sẽ hài hòa với Chương trình thành phố sinh thái thông qua việc phát triển xe đạp và xe đạp chia sẻ trong một kế hoạch tổng thể phát triển giao thông phi cơ giới. Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An thông tin thêm, sau khi nhận được giải thưởng “Giao thông đô thị toàn cầu”, thành phố đã thành lập một tổ công tác đa ngành. Tổ công tác này sẽ lập một kế hoạch tổng thể cho phát triển giao thông phi cơ giới và một kế hoạch phát triển mạng lưới xe đạp trong 5 năm.

