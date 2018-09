Hơn 50 triệu thuê bao 11 số của Vina, Mobi, Viettel đã “biến hình” ra sao?

(Dân Việt) Chính xác trong từng con số là yếu tố bắt buộc để đảm bảo sự thành công khi chuyển đổi hàng chục triệu thuê bao 11 số thành 10 số.

Các kỹ sư VNPT/VinaPhone đang thực hiện nhiệm vụ chuyển thuê bao 11 số thành 10 số. (Ảnh: VinaPhone) Tính tới ngày 25/9, công tác chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số vẫn đang diễn ra. Theo thông tin từ ba nhà mạng lớn là VinaPhone, MobiFone và Viettel, số lượng thuê bao 11 số đã hoàn thành chuyển đổi của từng nhà mạng lần lượt là hơn 30 triệu thuê bao, gần 9 triệu thuê bao và hơn 11 triệu thuê bao, tổng cộng là hơn 50 triệu thuê bao. Cụ thể, VinaPhone (thuộc VNPT) đã thực hiện bốn đợt chuyển đổi với hơn 1 triệu thuê bao ở đợt đầu tiên (0124 thành 084), 2,2 triệu thuê bao ở đợt thứ hai (0127 thành 081), 4 triệu thuê bao ở đợt thứ ba (0129 thành 082) và 4,4 triệu thuê bao ở đợt thứ tư (0123 thành 083). Như vậy, chỉ còn đợt “hô biến” hơn 4 triệu thuê bao đầu số 0125 thành 083 vào ngày 27/9 là VinaPhone đã hoàn thành chuyển đổi toàn bộ hơn 15 triệu thuê bao 11 số thành 10 số theo đúng lộ trình. Theo VinaPhone, với hơn 15 triệu thuê bao bị tác động trong đợt chuyển đổi này, mỗi thuê bao di động 11 số của VinaPhone phải được thống kê tất cả các dữ liệu (như data, thông tin tài khoản, các dịch vụ giá trị gia tăng đang sử dụng,…). Chính xác trong từng con số là yếu tố bắt buộc để đảm bảo sự thành công khi chuyển đổi. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến việc gián đoạn liên lạc của khách hàng hoặc làm thay đổi thông tin thuê bao. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bùi Trường Giang - Chuyên viên Phòng Công nghệ Thông tin 1 thuộc Trung tâm Điều hành IT của VNPT cho biết, dù đã gắn bó với công việc thống kê dữ liệu khách hàng gần 7 năm qua nhưng ông cũng không tránh khỏi những áp lực trong đợt chuyển đổi này. “Ngay từ khi nắm bắt thông tin về đợt chuyển đổi mã mạng 11 số, cả nhóm đã phải lên rất nhiều kịch bản chuyển đổi để thực hiện tốt nhất. Chúng tôi đã mất gần 2 tháng để thống kê hơn 15 triệu thuê bao 11 số VinaPhone. Sai sót là điều không được chấp nhận trong công việc này”, ông Giang chia sẻ. Những giai đoạn chính của mỗi đợt chuyển đổi thường diễn ra từ 23h hôm trước đến 3h sáng hôm sau. Khi đó, các kỹ sư của VNPT/VinaPhone phải làm việc liên tục để thực hiện chuyển đổi trên hệ thống. Ngay cả khi đã thao tác xong trên máy tính thì họ vẫn phải dõi theo từng dòng mã, từng biểu đồ để kiểm tra sự chính xác của quá trình chuyển đổi. Không chỉ những kỹ sư phải tham gia “tác chiến” trong đợt chuyển đổi này, mà các nhân viên ở bộ phận kinh doanh của VNPT/VinaPhone cũng phải trực chiến ngày đêm. Nhiệm vụ của họ là tự tay thử nghiệm các tính năng của thuê bao 11 số sau khi đã được chuyển đổi về 10 số. Từ việc lắp một chiếc SIM mới, nạp tiền, gọi điện, kiểm tra tài khoản thuê bao,… tất cả các thao tác này đều phải được thực hiện một cách chính xác và cẩn thận từ 3 - 5h sáng. Viettel đã chuyển đổi hơn 30 triệu thuê bao 11 số thành 10 số. (Ảnh: Viettel) Trong khi đó, nhà mạng Viettel cho biết, họ đã thực hiện năm đợt chuyển đổi với trên dưới 7 triệu thuê bao/đợt. Chẳng hạn ở đợt mới nhất vừa diễn ra vào sáng sớm 25/9 là hơn 7,1 triệu thuê bao 0166 thành 036. Theo báo cáo của Viettel về đợt chuyển mã mạng mới nhất, quá trình chuyển đổi đã được các kỹ sư thực hiện thành công chỉ trong khoảng 15 phút tính từ thời điểm 0h ngày 25/9, nhanh hơn 30 phút so với các đợt trước đó. Lý giải về việc đã rút ngắn được thời gian khi chuyển đổi hàng triệu thuê bao 11 số thành 10 số ở đợt mới nhất, đại diện Viettel cho biết: “Chúng tôi đã có cơ sở để đánh giá, điều chỉnh tải và hiệu năng cho phù hợp. Các bước thực hiện và câu lệnh đã được tối ưu hơn, sắp xếp thứ tự hợp lý hơn”. Cũng theo đại diện của Viettel, việc chuyển đổi đầu số được thực hiện tự động trên hệ thống vào giờ thấp điểm. Khách hàng Viettel không phải thay đổi thẻ SIM hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào để chuyển đổi sang đầu số mới, song vẫn được đảm bảo thông suốt các dịch vụ gọi điện nội mạng/ngoại mạng và tin nhắn SMS trong suốt quá trình. Viettel sẽ duy trì hỗ trợ quay số liên lạc theo cả đầu số mới và cũ đến hết hết ngày 14/11/2018. Còn thông tin từ nhà mạng MobiFone cho hay, sau ba đợt chuyển đổi, tính đến ngày 25/9, MobiFone đã cập nhật mã mạng mới cho tổng cộng 8,9 triệu thuê bao 11 số thuộc các dải 0120, 0121 và 0122 sang đầu 10 số tương ứng 070, 079 và 077. Theo kế hoạch, ngày 28/9, MobiFone sẽ tiếp tục chuyển đổi mã 0126 thành 076. Danh sách các đầu số cũ (11 số) và mới (10 số) của nhà mạng MobiFone, VinaPhone và Viettel.

