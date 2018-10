Hơn 80 triệu thuê bao 11 số “thay áo mới”: Ai cũng phải biết những điều này!

(Dân Việt) Hàng loạt vấn đề có thể đã và đang xảy ra sau khi các thuê bao 11 số được chuyển thành 10 số, và người dùng cần biết cách xử lý.

Hơn 80 triệu thuê bao 11 số của 5 nhà mạng tại Việt Nam đã được chuyển sang dạng 10 số. Công tác chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số đã chính thức hoàn thành vào ngày 7/10. Ngay lúc này, không chỉ chủ nhân của các thuê bao 11 số cũ mà tất cả người dùng di động tại Việt Nam đều có nhiều việc phải làm. Hãy từ bỏ thói quen đọc số điện thoại “01…”! Sau khi “thay áo”, hơn 80 triệu thuê bao di động 11 số đã có những đầu số mới. Các số điện thoại mới cơ bản rất dễ nhớ, bởi đó chỉ là sự rút gọn những con số đầu tiên (chẳng hạn 0122 thành 077, còn những con số phía sau được giữ nguyên). Chủ nhân của các thuê bao 11 số cũ có thể tra theo bảng bên dưới để biết số điện thoại mới của mình: Danh sách 21 đầu số đã được chuyển đổi. Thực tế cho thấy, hiện nhiều người vẫn quen miệng đọc số điện thoại cũ khi có người hỏi. Tuy nhiên, kể từ bây giờ, tất cả các đầu số “01…” đã không còn; do đó, chủ nhân các thuê bao 11 số chỉ nên nhớ và đọc số điện thoại 10 số mới của mình cho người khác. Cập nhật danh bạ điện thoại tự động Đây là thao tác mà bất kỳ ai sử dụng điện thoại di động đều sẽ phải thực hiện, thậm chí với cả những người đang sống và làm việc ở nước ngoài có lưu nhiều số điện thoại 11 số cũ của Việt Nam. Rất đơn giản, người dùng chỉ việc cài đặt một trong các ứng dụng sau (ưu tiên chọn ứng dụng tương ứng với nhà mạng đang dùng): My Viettel, My MobiFone, My VNPT hoặc MyVietnamobile. Giao diện chuyển đổi danh bạ bằng ứng dụng My MobiFone. Lấy ví dụ với My MobiFone, sau khi cài đặt vào smartphone, người dùng mở ứng dụng lên mà không cần đăng nhập. Trên màn hình, chọn “Đổi danh bạ 11 số sang 10 số” > chọn “Cập nhật danh bạ” > nhấn “Đồng ý”. Đợi vài giây cho danh bạ được cập nhật, khi thấy thông báo hiện ra kèm nút “OK” là thành công. Trường hợp cần chuyển đổi danh bạ cho các dòng điện thoại không thể cài đặt ứng dụng, người dùng nên sao chép danh bạ ra SIM rồi gắn vào điện thoại có cài đặt ứng dụng để chuyển đổi. Trong trường hợp này, khuyến nghị người dùng nên sử dụng My Viettel vì ứng dụng My Viettel có khả năng tự động nhận biết có danh bạ trên SIM để chuyển đổi nhanh trong “một nốt nhạc”. Không cần thay đổi số điện thoại Zalo, Viber Hai dịch vụ nhắn tin khá nổi tiếng là Zalo và Viber đã thông báo việc tự động cập nhật cơ sở dữ liệu người dùng theo số điện thoại mới. Do đó, người dùng hai ứng dụng này không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác gì ngoài việc sử dụng số điện thoại 10 số mới để đăng nhập và sử dụng dịch vụ (đối với các thuê bao bị ảnh hưởng trong đợt chuyển đổi). Đối với người dùng thuê bao 10 số từ trước, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Phải chủ động thay đổi số điện thoại trên Gmail, Facebook Hai dịch vụ mạng nổi tiếng khác là Gmail và Facebook không tự động cập nhật số điện thoại cho người dùng. Nhiệm vụ của người dùng là phải tự vào trang thiết lập để thay đổi số điện thoại: Với Facebook là tại địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=mobile, còn với Gmail là tại https://myaccount.google.com. Chức năng thêm số điện thoại mới vào trình quản lý tài khoản của Facebook. Lưu ý, việc thay đổi số điện thoại 11 số cũ bằng số điện thoại 10 số mới là bắt buộc, bởi số điện thoại này có liên quan tới tính bảo mật tài khoản người dùng. Đối số điện thoại liên kết ở ngân hàng Nếu từng khai báo số di động 11 số ở ngân hàng, chủ nhân các tài khoản cần nhanh chóng cập nhật số điện thoại mới. Hiện, hầu hết các ngân hàng đều cho phép thực hiện công việc này từ xa mà không cần phải tới trực tiếp chi nhánh. Chẳng hạn, cú pháp thay đổi số điện thoại bằng tin nhắn SMS ở một số ngân hàng như sau: - Vietcombank: VCB DK gửi 6167 - Techcombank: TCB Y gửi đến 8149 - BIDV: BIDV CNMM [Họ và tên] [Số CMND] gửi 8149, trong đó [Họ và tên] viết liền không dấu. Ví dụ: BIDV CNMM NguyenVanA 123456789 gửi 8149. - Agribank: VBA DOISO [Số điện thoại mới] gửi 8149. Ví dụ: VBA DOISO 0771234567. - VietinBank: CTG DS gửi 8149. Ngoài ra, các ngân hàng nói trên cũng hỗ trợ người dùng chuyển đổi số điện thoại qua ứng dụng di động, website và tại các điểm giao dịch. Người dùng các ngân hàng khác có thể tham khảo thêm trên website hay tổng đài hỗ trợ của ngân hàng đang sử dụng để biết thông tin chính xác nhất. Chẳng hạn ngân hàng TPBank sẽ tự động chuyển đổi cho người dùng, trừ trường hợp người dùng không muốn chuyển đổi thì mới phải nhắn tin TPBANK KHONGDOISO gửi 8089.

