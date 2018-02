Hyundai i10 mất lái, đâm vào dải phân cách, nát đầu xe

(Dân Việt) Hồi 14h50 ngày 3.2, trên quốc lộ 1A, đoạn đối diện với cây xăng Bắc Cầu Cấm (xóm Bắc Sơn, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại hiện trường, xe taxi 4 chỗ của hãng Phủ Diễn hiệu Hyundai i10 đã mất lái đâm thẳng vào dải phân cách và quay ngoặt ngang giữa đường.

Lực lượng cảnh sát giao thông đang bảo vệ hiện trường tai nạn và điều tiết giao thông. Ảnh: Ngọc Thọ

Một cán bộ đội cảnh sát giao thông (Công an huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An) cho biết: “Những ngày giáp Tết, lưu lượng giao thông tăng cao nên rất dễ xay ra tai nạn. Vụ tai nạn đã làm ùn ứ nên chúng tôi đang nỗ lực điều tiết giao thông để các xe đi từ trục Nam - Bắc không bị ách tắc. Rất may trên xe 4 chỗ chỉ có mình tài xế. Hiện, chưa ghi nhận thiệt hại về người”.