Kẻ giết "tình địch", giấu xác vào tủ ở TP.HCM bị bệnh tâm thần

Nghi ngờ vợ mình có tình cảm với người khác, Quốc Phương lừa người này đến nhà rồi sát hại. Sau khi giết người, đối tượng bỏ xác vào tủ quần áo. Đến khi mùi tử khí bốc lên nồng nặc, mọi chuyện mới bị bại lộ.

Ngày 15.10, đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã đưa đối tượng Lê Quốc Phương (SN 1978, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) đi chữa bệnh tâm thần bắt buộc vì bị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy đá.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, chị C là vợ của Lê Quốc Phương, cả hai có 2 người con chung. Vợ chồng Lê Quốc Phương là bạn bè với anh Nguyễn Võ Thanh P (SN 1989). Ngày 9.8.2017, do cãi nhau với chồng nên chị C dẫn 2 con ra nhà trọ sống.

Sáng 13.8.2017, Quốc Phương thấy trong nhà mình có một vali quần áo và nghi là của anh P. Từ đó, đối tượng nghi anh P có tình cảm với vợ mình nên ghen tuông.

Để giải quyết mâu thuẫn, Quốc Phương hẹn anh P đến nhà để nói chuyện nhưng anh P không thừa nhận chiếc vali là của mình cũng như có tình cảm với vợ Quốc Phương.

Chiều cùng ngày, Quốc Phương tiếp tục hẹn anh P đến nhà để làm rõ mối quan hệ giữa anh P với vợ. Tại đây, Quốc Phương đã ra tay sát hại anh P. Sau khi gây án, Quốc Phương bọc xác nạn nhân lại rồi bỏ vào tủ quần áo.

Trong thời gian này, Quốc Phương vẫn sinh hoạt bình thường, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chị C sau nhiều ngày bỏ ra ngoài sống, khi về lại nhà mình đã ngửi thấy mùi tử khí bốc lên nồng nặc nên tìm kiếm và phát hiện xác anh P.

Biết anh P bị chồng mình sát hại, chị C đã khuyên Quốc Phương ra đầu thú nhưng đối tượng không nghe mà bỏ trốn. Đến ngày 21.8.2017, Công an TP.HCM đã bắt giữ Lê Quốc Phương.

Tại cơ quan điều tra, Quốc Phương khai từng nhiều lần sử dụng ma túy đá với anh P tại phòng trọ của mình trên đường Phan Văn Hớn (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Trong những cơn phê thuốc, hắn nghi ngờ vợ có tình cảm với vài người, trong đó có anh P nên ra tay sát hại nạn nhân.