Kẻ táo tợn nổ súng bắn người trên đường ở HN có tiền án về ma túy

(Dân Việt) Mâu thuẫn lên đến cao trào, Sơn bất ngờ dùng một khẩu súng ngắn bắn một phát về phía anh Tú làm nạn nhân bị thương ở bàn tay phải rồi điều khiển xe ô tô bỏ chạy...

Clip: Cận cảnh nghi phạm táo tợn nổ súng bắn người trên đường ở Hà Nội. Nguồn: ANTĐ Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ táo tợn nổ súng bắn người xảy ra tại ngã tư La Thành - Giảng Võ (Hà Nội) rạng sáng 3.3, Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ án là Dương Ngọc Sơn (26 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội). Truy xét nhanh qua sàng lọc một số đối tượng, cơ quan công an đã triệu tập, làm việc đối với Dương Ngọc Sơn. Dương Ngọc Sơn tại cơ quan công an. Thông tin trên báo Bảo vệ Pháp luật, tại cơ quan công an, Sơn khai nhận mua súng trên mạng xã hội để “phòng thân”. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn với các chủ phương tiện tham gia giao thông trên đường, Sơn đã dùng súng với ý định bắn dọa nhóm thanh niên trên. Cụ thể, khoảng 22h ngày 2.3, anh Lê Minh Tú (SN 1993, ở tại quận Đống Đa) cùng 5 người bạn khác rủ nhau đến hát karaoke tại đường Đê La Thành, quận Đống Đa. Khoảng 0h30 ngày 3.3, cả nhóm đi 3 xe máy về. Đến gần ngã tư đường Đê La Thành - Giảng Võ, cả nhóm dừng xe trước đèn đỏ. Thời điểm đó, Dương Ngọc Sơn điều khiển xe ô tô BMW màu trắng (BKS 30F - 153.30) từ phía sau bấm còi xin vượt không được. Cho rằng nhóm anh Tú cản đường mình, Sơn điều khiển ô tô vượt lên đỗ song song với xe máy của nhóm anh Tú rồi hạ kính xe xuống và cãi vã. Mâu thuẫn lên đến cao trào, Sơn bất ngờ dùng một khẩu súng ngắn bắn một phát về phía anh Tú làm nạn nhân bị thương ở bàn tay phải rồi điều khiển xe ô tô bỏ chạy về hướng Cầu Giấy (Hà Nội). Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn sơ cứu với một vết thương lộ gân ở ngón út của bàn tay phải. Nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng Dương Ngọc Sơn và thu giữ được khẩu súng, cùng vỏ của viên đạn đã bắn anh Tú. Được biết, Dương Ngọc Sơn có 1 tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan CSĐT đang tạm giữ đối tượng Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời giám định khẩu súng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

