Khách Tây điều khiển xe máy tông cột điện, phụ nữ Việt tử vong

Một người phụ nữ Việt Nam ngồi sau xe máy do một khách Tây chở đã tử vong tại chỗ sau khi xe này đâm vào một cột điện.

Sáng 24.12, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Vị khách Tây tại hiện trường. Ảnh do bạn đọc cung cấp

Khoảng 2h30 cùng ngày, trên đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bà T.T.T (42 tuổi) chết tại chỗ. Theo cơ quan công an, 1 khách du lịch Tây điều khiển xe máy lưu thông từ hướng Dương Tơ về thị trấn Dương Đông, khi đến đoạn đường nói trên do không làm chủ tay lái nên đụng vào cột điện, gây ra vụ tai nạn chết người.

Sau khi công an đến hiện trường để làm rõ vụ tai nạn nói trên thì vị khách Tây này cho rằng mình không điều khiển xe máy. Sau đó, cơ quan công an trích xuất camera an ninh thì vị khách Tây mới thừa nhận mình là người cầm lái.