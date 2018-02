Khai quật tử thi bé 15 tháng tuổi điều tra nghi án bị BV đánh rơi

Công an đã vào cuộc, khai quật tử thi để điều tra sau khi gia đình bệnh nhi 15 tháng tuổi tử vong cho rằng trong quá trình điều trị tại Bệnh viện (BV) Nhi Thanh Hóa, bé đã bị các bác sĩ đánh rơi.

Ngày 5.2, tin từ BV Nhi tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế Thanh Hóa về vụ việc cháu bé N.V.T (15 tháng tuổi, ngụ xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc) tử vong trong quá trình điều trị tại BV này.

Hình ảnh bé trai 15 tháng tuổi với các vết xước đỏ ở má và vai được người nhà cho rằng bị BV Nhi Thanh Hóa đánh rơi.

Theo báo cáo, bệnh nhi T vào Khoa Hồi sức cấp cứu (BV Nhi tỉnh Thanh Hóa) vào lúc 17h20 ngày 27.1 trong tình trạng trẻ kích thích, ho, khó thở nhiều, môi tím, đường thở tăng tiết. Dấu hiệu rút lõm lồng ngực dương tính… Bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm phế quản phổi, suy hô hấp độ 3/tim bẩm sinh, tiên lượng rất nặng.

Đến khoảng 19h cùng ngày, trẻ đột ngột ngừng tim, tím môi, mạch không bắt được. Các bác sĩ BV đã tiến hành các biện pháp cấp cứu cho bệnh nhi. Nhưng đến 20h, tình trạng bệnh của cháu tiếp tục có diễn biến xấu, tim đập rời rạc, môi tím, gia đình có nguyện vọng đưa đi tuyến trên.

Đáp ứng nguyện vọng, BV Nhi đã điều xe cấp cứu cùng 2 cán bộ y tế hộ tống ra BV Nhi Trung ương. Thế nhưng, khi đi được khoảng 10km, diễn biến xấu nên kíp vận chuyển đã phải đưa bệnh nhân vào BV Đa khoa Hàm Rồng (huyện Hoằng Hóa) hỗ trợ cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhi đã không qua khỏi và tử vong sau đó.

Sau khi bệnh nhi tử vong, kíp vận chuyển đã phối hợp cùng gia đình rút ống nội khí quản và catheter tĩnh mạch trung tâm cho bệnh nhi và đưa về quê theo yêu cầu.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - nơi bé điều trị trước khi tử vong.

Vài ngày sau khi bé mất, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin của người nhà bệnh nhi T cho rằng, bé tử vong là do bị bệnh viện đánh rơi, kèm theo đó là một số hình ảnh mặt và vai cháu bé có vết xước đỏ. Bộ Y tế sau đó đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo ông Dương Văn Hùng, Giám đốc BV Nhi Thanh Hóa, hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc. "Công an đã khai quật tử thi cháu bé ngày hôm qua (4.2) để khám nghiệm và điều tra các vết thương trên cơ thể mà gia đình đang tố do BV làm rơi gây nên. Chúng tôi cũng muốn công an làm rõ việc này để dư luận được rõ cháu chết do bệnh lý hay do bệnh viện. Hiện công an đang tiến hành điều tra"- ông Hùng thông tin.

Vị giám đốc này cho biết thêm rằng từ lúc vào khoa cấp cứu, trong quá trình đưa đi siêu âm, chụp X-quang… đều làm tại chỗ, cháu bé không phải di chuyển. Còn lúc vận chuyển bé lên tuyến trên đều có người nhà đi cùng.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.