Khi nào đợt mưa phùn, sương mù ở miền Bắc kết thúc?

(Dân Việt) Mưa phùn cùng với sương mù khiến thời tiết ở miền Bắc ẩm ướt và tầm nhìn xa bị hạn chế.

Mưa phùn, sương mù dày đặc bao phủ lên thời tiết ở một số tỉnh thuộc Bắc Bộ. (Ảnh: Hồng Phú).

Những ngày gần đây, mưa phùn cùng hiện tượng sương mù dày đặc bao phủ lên thời tiết ở một số tỉnh thuộc Bắc Bộ.

Mưa phùn khiến thời tiết ẩm ướt làm người dân khó chịu. Sương mù khiến tầm nhìn xa bị hạn chế. Quá trưa đến chiều, nhiều người tham gia giao thông vẫn phải bật đèn pha để thuận lợi di chuyển.

Ngày 5/1, ông Phạm Văn Xuyên – Trưởng phòng Dự báo Đài KTTV đồng bằng Bắc Bộ cho hay, hiện tượng sương mù này do biến tính của áp cao lục địa, mang hơi ẩm từ biển vào. Khi đến đất liền gặp không khí lạnh gây đông kết ở bề mặt tạo thành mưa phùn và sương mù.

“Hiện tượng mưa phùn và sương mù này sẽ kéo dài đến hết tuần. Đến khoảng ngày 8/1, một khối không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống khu vực Bắc Bộ gây mưa to hơn nên hiện tượng sương mù dày đặc sẽ chấm dứt. Khoảng 1-2 ngày sau, khi khối không khí lạnh khô tăng cường thì trời sẽ tạnh mưa”, ông Xuyên thông tin.

Theo ông Xuyên, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh này, miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng giảm xuống còn 10-15 độ C, khu vực miền núi dao động 5-10 độ C, còn ở khu vực núi cao từ 0 đến 5 độ C.

Đặc biệt, những vùng núi cao như Sa Pa, Fansipan, Mẫu Sơn… nhiệt độ có thể giảm xuống âm độ C và xuất hiện sương muối, băng giá.

Riêng tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ giảm sâu từ 12 đến 14 độ vào ban ngày. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống còn 10 đến 12 độ.