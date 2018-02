Khóa cổng nhưng vẫn cắm chìa, nhà cô gái trẻ bị trộm khoắng sạch đồ

(Dân Việt) Qua trích xuất camera an ninh khu vực, công an phát hiện nhóm đối tượng đã tìm cách mở khoá cửa, đột nhập vào nhà cô gái trẻ trộm nhiều tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngày 28.2, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đang điều tra xác minh truy xét nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm nhiều tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng trong căn nhà ở khu vực.

Công an điều tra vụ trộm trước đó. Ảnh: C.T

Theo trình báo của chị T.N.L (SN 1995, ngụ quận Tân Bình), rạng sáng 26.2, chị khoá cửa căn nhà ở địa chỉ số 43 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Bình Tân, TP.HCM trước khi đi ngủ như mọi ngày. Do bất cẩn nên chị L không để ý chiếc chìa khóa cổng vẫn còn cắm trên ổ khóa móc phía ngoài cánh cửa.

Sáng cùng ngày, một người hàng xóm bên cạnh phát hiện căn nhà của chị L cửa mở toang. Nghi ngờ, người hàng xóm gọi và báo cho gia đình chị L. Cô gái thức giấc kiểm tra phòng khách thì phát hiện đã bị trộm lấy nhiều tài sản như 3 xe máy, ti vi, đầu đĩa... Chị L đã tới công an trình báo sự việc.

Công an quận Tân Bình đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét. Chị L cho biết, tổng tài sản bị mất trộm trị giá hơn 100 triệu đồng. Qua trích xuất camera an ninh khu vực, công an phát hiện 1 nhóm đối tượng đã tìm cách mở khoá cửa đột nhập vào nhà của cô gái lấy trộm tài sản. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.