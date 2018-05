Khoảnh khắc 13 giây hiệp sĩ Sài Gòn hét "cướp, cướp" rồi gục xuống

(Dân Việt) MXH Facebook bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tối 13.5 xảy ra sự việc băng trộm giết chết 2 hiệp sĩ đường phố ở TP.HCM. Theo đó, clip thể hiện rõ cảnh một hiệp sĩ mặc áo đỏ sau khi bị tên trộm đâm bằng hung khí, vẫn cố hét lên với mọi người: "Cướp, cướp đó bà con ơi, bắt lấy nó!" rồi gục xuống đường.

Nguồn video: Ký sự đường phố Đêm qua 15.5, MXH Facebook bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 13 giây cuối cùng trước khi hiệp sĩ đường phố bị băng trộm đâm gục. Theo đó, clip thể hiện rõ cảnh một hiệp sĩ mặc áo đỏ sau khi bị tên trộm đâm bằng hung khí, vẫn cố hét lên với mọi người: "Cướp, cướp đó bà con ơi, bắt lấy nó!" rồi gục xuống đường. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 13 giây cuối cùng trước khi hiệp sĩ đường phố bị băng trộm đâm gục Sau đó, rất nhiều người dân đã tìm cách đuổi theo băng trộm nhưng không kịp, số đông cũng đã tới trợ giúp hiệp sĩ nhưng anh đã trút hơi thở cuối cùng ngay tại hiện trường. Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip đã bày tỏ lòng cảm phục đối với hành động của những hiệp sĩ đường phố, mặc dù bị đâm trọng thương nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn lại để cảnh báo mọi người. Nhiều người chia sẻ: "Sự ra đi của các anh là nỗi mất mát lớn cho gia đình, người thân và xã hội. Chia buồn cùng các anh. Hãy yên nghỉ anh nhé! Pháp luật sẽ sớm xử đúng người đúng tội thôi!". "Tôi vô cùng thán phục trước hành động đó, trước khi gục xuống anh vẫn cố hết sức hét lên để cảnh báo mọi người, hãy yên nghỉ anh nhé!", một Facebooker xúc động viết. Như Dân Việt đưa tin, tối 13.5, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm nhóm trưởng, bám theo Tài và Phú, chở nhau trên xe Exciter qua nhiều tuyến đường khu vực quận 3, 10. Khi đến cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) bộ đôi này phá khóa xe SH dựng trên vỉa hè. Khi đối tượng quay đầu chiếc SH định bỏ chạy thì bị nhóm “hiệp sĩ” lao vào khống chế. Tên trộm rút dao chống cự, đâm vào nhóm “hiệp sĩ” khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, Bình Định) tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác bị thương.

Tag: hai hiep si sai gon bi dam chet, trom dam chet 2 hiep si, trom xe sh, hiep si sai gon, hiep si tan binh, hiep si nam, trong an, an mang, giet nguoi, tin tp ho chi minh, tin nong, tin phap luat, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, bao, vn