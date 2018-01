Khởi tố phó phòng làm lộ đề thi công chức

(Dân Việt) Liên quan đến vụ lộ đề thi công chức tại huyện Krông Năng (Đắk Lắk), Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với một cán bộ tại huyện này.

Ngày 26.1, đại tá Nguyễn Mạnh Hường - Trưởng phòng An ninh điều tra (PA 92) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Sáu - Phó phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Krông Năng để điều tra làm rõ hành vi làm lộ bí mật Nhà nước. UBND huyện Krông Năng - nơi để xảy ra vụ lộ đề thi công chức năm 2016. Đại tá Hường cho biết, Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ những đối tượng có liên quan đến vụ làm lộ đề thi công chức tại huyện Krông Năng hồi tháng 7.2016. Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, tháng 7.2016, UBND huyện Krông tổ chức thi công chức. Kỳ thi do ông Châu Văn Lượm - Phó chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng thi kiêm Trưởng Ban đề thi. Các ông Mai Quốc Doanh - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường và ông Lê Ngọc Sáu (thời điểm đó là Phó Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Krông Năng) được phân công một phần đề thi về lĩnh vực mình phụ trách. Đề thi công chức năm 2017 của huyện Krông Năng bị lộ ra ngoài. Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Đắk Lắk, quá trình ra đề thi, ông Doanh và ông Sáu đã sử dụng máy tính có kết nối internet để ra đề thi dẫn đến làm lộ bí mật công tác. Hiện Cơ quan an ninh điều tra đã có đủ căn cứ để khởi tố ông Sáu về hành vi làm lộ bí mật nhà nước. Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Krông Năng đã họp kiểm điểm các cán bộ, công chức có liên quan. Ông Châu Văn Lượm bị Uỷ ban Kiển tra tỉnh ủy Đắk Lắk kỷ luật cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tag: phó phòng làm lộ đề thi, phó phòng lộ đề thi công chức, lộ đề thi công chức, đề thi công chức Krông Năng