Khởi tố vụ án mẹ ném con từ tầng cao xuống đất ở Hà Nội

(Dân Việt) Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ nữ sinh Đinh Thị V.A (21 tuổi, Quảng Bình) ném con xuống đất, tại khu đô thị Linh Đàm trên địa bàn quận này.

Sáng nay (23.10), thông tin từ lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án về Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật hình sự, liên quan đến vụ việc nữ sinh V.A ném con mới sinh của mình xuống đất vào tối 18.10.

Theo vị lãnh đạo này, trước mắt do V.A vẫn còn mệt mỏi sau sự việc, đến khi nữ sinh này bình phục sức khoẻ, cơ quan CSĐT sẽ tiến hành lấy thêm lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Cũng theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, V.A có thể đối mặt với mức án tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Sự việc V.A ném con sơ sinh của mình xuống đất từ tầng cao của chung cư khiến dư luận xã hội bức xúc, phản đối gay gắt.

Về diễn biến vụ việc, tối ngày 18.10, người dân sống tại khu đô thị Linh Đàm phát hiện thi thể một cháu bé sơ sinh, còn nguyên dây rốn quấn cổ bị rơi từ tầng cao xuống sân chung cư.

Sự việc nghiêm trọng đã được thông báo ngay tới cơ quan chức năng cũng như tòa nhà để tìm người thân cháu bé.

Khẩn trương vào cuộc, ngay trong đêm, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định, V.A chính là người mẹ đã thả bé sơ sinh còn nguyên dây rốn xuống đất từ tầng 31, chung cư HH2A.

Tại cơ quan công an, V.A khai đang là sinh viên năm 4 một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Để tìm được nơi cháu bé rơi xuống đất, một vị lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, lực lượng công an đã phải rà soát cả 41 tầng của toà nhà chung cư HH2A Linh Đàm để xác định.

Sau khi xác định được căn phòng mà V.A đang có mặt tại thời điểm đó là nơi cháu bé sơ sinh đã bị rơi xuống, quá trình đấu tranh, V.A khai nhận sinh con trong nhà vệ sinh nhưng cháu bé đã chết nên cho vào túi bóng thả qua ô thoáng nhà vệ sinh xuống đất. Thời điểm V.A sinh con thì có bạn trai và người chị họ của bạn trai cũng ở trong nhà.

Bạn trai của V.A, Lê Ngọc D (22 tuổi, Thanh Hóa) cho biết mới yêu V.A được một tuần, tuy nhiên anh không biết việc cô gái có thai. Thậm chí anh này còn tưởng người yêu béo bụng chứ không phải đã đến những tháng cuối của thai kỳ.

Được biết, trước đó V.A có yêu một người đàn ông tên là Sỹ quê ở Thanh Hóa, đến tháng 4.2018, V.A phát hiện có thai. Tháng 5.2018) cô và Sỹ chia tay nhau.

V.A sau đó đã yêu thêm một người đàn ông tên là S. Sau khi chia tay S, đến tháng 8.2018, cô gái này yêu người bạn trai xuất hiện tại thời điểm sự việc xảy ra vào tối qua.

Lúc này V.A đến căn hộ bạn trai chơi và có biểu hiện đau đẻ, đến 20 giờ cùng ngày, V.A vào nhà vệ sinh để đẻ, khi kiểm tra thấy con không thở, khóc nên đã cho vào túi bóng thả xuống dưới qua ô thoáng nhà vệ sinh.