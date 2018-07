Khởi tố vụ án nâng điểm thi rúng động dư luận tại Hà Giang

(Dân Việt) Ngày 19.7.2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật đối với vụ nâng điểm thi THPT quốc gia tại Hà Giang gây rúng động dư luận những ngày qua.

Hà Giang tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc nâng điểm thi THTP quốc gia 2018 xảy ra tại địa phương này.

Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, theo kết quả kiểm tra, rà soát, chấm thẩm định cho thấy có 114 thí sinh ở Hà Giang với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh lệch hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục An ninh – Bộ Công an, ngày 19.7.2018, căn cứ Điều 36, Điều 143, Khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật để điều tra những sai phạm trong việc nâng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 17.7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GDĐT), cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng thuộc Sở GDĐT Hà Giang, là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

Về việc sửa điểm, đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83 - Bộ Công an), nói ông Vũ Trọng Lương được Sở GDĐT Hà Giang phân công sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm. Sau khi Bộ GDĐT công bố đáp án, ông Lương đã tải đáp án về và lưu trong máy.

Điều tra ban đầu cho thấy lúc này, có nhiều tin nhắn gửi số báo danh thí sinh và mức điểm đến số điện thoại ông Lương để nhập vào máy tính. Quy trình thực hiện khoảng 6 giây cho một trường hợp.

Lời cảnh tỉnh với những người tổ chức thi

Cũng trong buổi chiều nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã lên tiếng về vụ nâng điểm thi tại Hà Giang. Ông Nhạ cho rằng: Sự việc xảy ra tại Hà Giang vừa qua là lời cảnh tỉnh đối với những người làm công tác tổ chức thi. Nhằm đảm bảo sự khách quan, trung thực, công bằng của Kỳ thi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chấm thẩm định bài thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo đúng Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành.

Bộ trưởng Nhạ cũng khẳng định, trong quá trình chấm thẩm định nếu phát hiện sai phạm sẽ kiên quyết xử lý, đồng thời phối hợp với cơ quan công an khẩn trương làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Cương quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm nghiêm trọng quy chế thi. Đối với thí sinh, khi có kết quả chấm thẩm định phát hiện sai phạm, cho dùđã nhập học sau đợt xét tuyển ĐH, CĐ tới đây thì vẫn phải xử lý nghiêm theo đúng quy chế thi”, ông Nhạ nói.

Tại cuộc họp này Bộ trưởng cũng yêu cầu Thanh tra Bộ kiểm tra, đề nghị xử lý nghiêm những trường hợp được giao nhiệm vụ thanh tra, giám sát trong quá trình chấm thi bỏ vị trí, không hoàn thành nhiệm vụ.

“Chúng ta quyết tâm làm nghiêm túc để trả lại công bằng cho học sinh, niềm tin cho nhân dân đối với một kỳ thi mà chính học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân dân đã ủng hộ và đồng hành. Sẽ không có vùng cấm”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bộ trường Nhạ cho hay dù bộ máy có hoàn thiện tới đâu thì dưới sự vận hành của các cá nhân không có tâm trong sáng, thiếu trách nhiệm thì đều có thể làm sai lệch kết quả.