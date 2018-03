Khởi tố vụ xe khách tông chết 2 cháu bé gây xôn xao dư luận

(Dân Việt) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương nhận thấy hành vi của tài xế Dương đã đủ dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, nên quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam.

Ngày 8.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Nguyễn Thái Dương (SN 1980, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.T

Theo điều tra của cơ quan công an tỉnh Bình Dương thì trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe khách Nguyễn Thái Dương biết hệ thống phanh của xe mình không còn hiệu lực nhưng vẫn tăng tốc độ lưu thông, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng. Tài xế Dương không có bằng lái xe 29 chỗ nên khi có sự cố không biết cách xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho rằng hành vi của tài xế Dương đã đủ dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, nên quyết định khởi tố bị can. Quyết định này được ban hành sau gần 2 tháng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu khởi tố vụ án để điều tra sau hơn một năm xảy ra vụ tai nạn, vào giữa tháng 2.2017.

Trước đó, ngày 19.1.2018, Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết, vừa quyết định yêu cầu Viện trưởng Viện KSND TX.Dĩ An ra quyết định khởi tố hình sự vụ án xe khách tông chết 2 cháu bé gây xôn xao dư luận vào năm 2017.

Nội dung văn bản do ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương ký ghi rõ: Chấp hành nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phú và bà Lê Thị Kim Chung đối với quyết định giải quyết khiếu nại số 03/QD-VKS-KN ngày 14.11.2017 của Viện trưởng Viện KSND TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Yêu cầu Viện trưởng Viện KSND TX.Dĩ An ra quyết định hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 160 ngày 8.11.2017 của CSĐT Công an TX.Dĩ An. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, khoảng 16h40 chiều ngày 13.2.2017 tài xế Dương điều khiển xe khách 29 chỗ BKS: 51B – 176.41 lưu thông tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, hướng từ ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, TX.Dĩ An về vòng xoay An Phú, TX.Thuận An.

Khi đến ngã năm giao giữa đường Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Thanh Niên, đường Cây Da thuộc khu phố Tân Phú 2, phườngTân Bình, TX.Dĩ An, xe ô tô do Dương lái va chạm vào đuôi bên phải của ô tô bán tải BKS: 60C – 234.92 của ông Lý Minh Thanh (SN 1964, quê Đồng Nai) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 2 bé gái tử vong và 2 người bị thương. Ảnh: C.T

Xe của Dương tiếp tục va vào kính chiếu hậu trái của ô tô tải BKS: 60C – 239.93 của ông Vũ Hồng Tâm (SN 1979). Sau đó, chiếc xe ô tô khách của Dương cầm lái lao về phía trước, vào đường Cây Da và tông vào 3 xe gắn máy đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông tại đây. Ô tô khách của Dương vẫn tiếp tục lao tới, đụng vào 1 xe gắn máy đang lưu thông trên đường. Chiếc ô tô khách chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện, mắc kẹt vào rãnh thoát nước.

Hậu quả của vụ tai nạn làm 2 cháu bé tử vong tại chỗ, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007), Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 2015). Hai người bị thương nặng là chị Lê Thị Kim Chung (mẹ của 2 cháu Lan, Nga) và chị Nguyễn Thanh Tâm (SN 1988, ở thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Công an xác định, 3 mẹ con chị Chung bị nạn khi đang điều khiển xe gắn máy dừng đèn tín hiệu giao thông tại vị trí nói trên. Sau đó, phía cơ quan chức năng đã không khởi tố vụ án. Gia đình nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại các cơ quan các cấp yêu cầu khởi tố vụ án.

Cha mẹ của 2 bé gái tử vong. Ảnh: C.T

Sau gần 9 tháng điều tra, mặc dù trong bản kết luận ghi rõ rằng tài xế Nguyễn Thái Dương không có giấy phép lái xe phù hợp để điều khiển xe khách 29 chỗ và gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nhưng thượng tá Võ Văn Hồng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã ký quyết định không khởi tố hình sự vụ tai nạn này.

Về lý do không khởi tố, kết luận của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An khẳng định: "Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, xét thấy hành vi điều khiển ô tô khách mang biển số 51B-176.41 gây tai nạn của tài xế Nguyễn Thái Dương là do sự cố an toàn kỹ thuật "mất phanh" (yếu tố khách quan).

Việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, nên không đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Kết luận này của Công an thị xã Dĩ An khiến gia đình 2 bé gái và dư luận hết sức bức xúc và cho rằng có nhiều vấn đề khuất tất.

Gia đình tiếp tục gửi đơn nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền khác đề nghị khởi tố hình sự vụ án. Sự việc đã được lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, Công an và VKSND tỉnh yêu cầu xem xét lại toàn bộ hồ sơ sự việc.