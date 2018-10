Khống chế thành công một du khách nước ngoài đòi nhảy lầu

(Dân Việt) Công an phường Vĩnh Hòa vừa phối hợp với Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức khống chế và đưa một du khách nước ngoài về trụ sở để làm việc.

Vào khoảng 16h, ngày 14.10, một du khách nước ngoài chạy vào quán cà phê cóc ở cuối đường Điện Biên Phủ (đối diện bến xe phía bắc) thuộc phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang chỉ vào ngực mình xưng là "Peter". Ngay sau đó, vị khách này chạy lên tầng 4 của quán gào thét và dọa nhảy xuống đất.

Một du khách nước ngoài chạy lên lầu 4, rồi dọa nhảy xuống đất.

Gần 30 phút, vị khách nước ngoài này lột hết toàn bộ quần áo, nhảy nhót khắp tầng lầu và hát bằng tiếng Anh. Nhận được tin báo, Công an phường Vĩnh Hòa và Công an TP.Nha Trang có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ và vận động du khách xuống đất để đảm bảo an toàn.

Các lực lượng chức năng khống chế đối tượng, đưa về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, vị khách này không hợp tác, nhảy càng mạnh hơn. Ngay sau đó các lực lượng đã khống chế được đối tượng.

Sự việc thu hút hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang chờ du khách này phục hồi sức khỏe để điều tra và làm rõ nguyên nhân, cũng như xác định danh tính của vị khách này.