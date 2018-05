Không có cơ chế hỗ trợ, hiệp sĩ đường phố bảo vệ mình thế nào?

Sự việc xảy ra lúc gần 21h tối qua, ông Trần Văn Hoàng và nhóm hiệp sĩ đeo bám 4 nghi can qua nhiều khu vực. Khi phát hiện chúng lấy trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), các hiệp sĩ vây bắt nhưng bị chống trả khiến 2 người tử vong, 3 người trọng thương. Gây án xong chúng phóng lên xe máy, bỏ chạy về 2 hướng ngã 6 Dân Chủ (hướng về trung tâm Sài Gòn) và ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình). Hiện trường vụ án chỉ cách trụ sở Công an phường 10 (quận 3) gần 50 m và sát nhóm bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ tại công trình. Tuy nhiên, sự việc xảy ra rất nhanh nên không ai kịp can thiệp.