"Không được lơ là, mất cảnh giác trong đấu tranh tội phạm"

(Dân Việt) “Từng cấp, từng ngành không được lơ là, mất cảnh giác. Phải chủ động rà soát trong phạm vi mình lãnh đạo, quản lý, từ đó xác định những sơ hở, vấn đề mất an ninh trật tự (ANTT) để đề ra giải pháp khắc phục”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV.2018; giao ban 2 chuyên đề… được tổ chức mới đây.

Theo đó, để thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về vấn đề này, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải chỉ đạo các phường, xã, thị trấn mà nòng cốt là lực lượng công an tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; vận động quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; phát hiện sớm để giải quyết kịp thời, dứt điểm các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị ngày 12.10. Ảnh: Hùng Phạm

Đánh giá cao các cơ quan khối Nội chính của TP đã thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn tuyệt đối với gần 2.000 sự kiện diễn ra trên địa bàn TP từ đầu năm đến nay.

Song, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần cần thực hiện tốt công tác nội chính và PCTN; thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục theo dõi nắm tình hình xét xử các vụ việc, vụ án do Trung ương và Thành ủy giao, nhất những vụ án phức tạp, nhạy cảm.

Đối với việc đảm bảo ANTT cần có văn bản giải quyết những mâu thuẫn, khiếu kiện tại các chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn TP, trước mắt, các địa phương cần tập trung tuyên truyền vận động người dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở các khu chung cư.

Về công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm nguy hiểm, Công an TP cần tham mưu với UBND TP và Ban Nội chính Thành ủy tham mưu để Thành ủy chỉ đạo, UBND TP có kế hoạch nhằm triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản.

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thế Toàn cho hay, 9 tháng qua, Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan thuộc khối Nội chính TP tham mưu cho Thành ủy tiếp tục duy trì và giữ vững ổn định an ninh, không để xảy ra các hoạt động gây rối ANTT, khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không để hình thành, phát sinh các “điểm nóng” về ANTT.

Đặc biệt, TP đã chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả, làm thất bại âm mưu, ý đồ của các đối tượng phản động, chống đối.

Công an TP.Hà Nội đã điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án và vụ án nghiêm trọng (đạt 98,7%); công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí và thu hồi tài sản được các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của pháp luật với mức án nghiêm khắc, được nhân dân đồng tình, tin tưởng.

Đáng chú ý, những năm gần đây, công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các loại tội phạm có xu hướng gia tăng với quy mô ngày càng lớn, tính chất phức tạp, nguy hiểm.

Điển hình, theo Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, thời gian qua nảy sinh các vụ việc khiếu kiện tại các chung cư đều có biểu hiện tập trung đông người, có dấu hiệu phức tạp. Trong số 745 cụm, tòa nhà chung cư thương mại của TP, hiện có 129 cụm, tòa nhà chung cư có tranh chấp khiếu kiện và 22 chung cư có hoạt động phức tạp về ANTT.