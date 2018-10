Không khí lạnh sắp tràn về, Hà Nội giảm 5-6 độ C

(Dân Việt) Không khí lạnh tràn về làm nhiệt độ và sẽ gây mưa, xua tan nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ giảm 5-6 độ C. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/10), thời tiết ở các tỉnh miền Bắc vẫn có nắng nóng. Ngày mai (9/10), ban ngày trời vẫn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ở mức 33 độ C, trời oi.

Tuy nhiên, đến khoảng đêm mai, một đợt không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa cho các tỉnh miền Bắc. Ngày 10/10, trời sẽ có mưa nhưng lượng mưa không nhiều và không liên tục.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh miền Bắc sẽ giảm xuống dưới 30 độ C. Khu vực Hà Nội giảm từ 32 độ C xuống còn 26-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất ngày ở ngưỡng 21-22 độ C.

Khu vực Nam Bộ đang bước vào kỳ triều cường tình trạng ngập úng dự báo sẽ diễn ra nhiều ở khu vực TP.HCM. Mực nước sông Cửu Long sẽ lên theo kỳ triều cường và đạt mức cao nhất vào ngày 10-12/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,90m (dưới BĐ2 0,1m); tại Châu Đốc lên mức 3,60m (trên BĐ2 0,10m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ3 và trên BĐ3 từ 0,1-0,3m.

Ngoài ra, cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 8-9/10, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, riêng ngày 09, khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 10-14/10, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 10, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 8/10, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Ngày 9/10, có mưa vài nơi, đêm có mưa, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-14/10, có mưa và dông rải rác trong ngày 10, sau có mưa vài nơi. Ngày 10, ngày 11 trời lạnh, sau đêm và sáng trời lạnh.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 8-9/10, đêm không mưa, ngày nắng.

Từ ngày 10-14/10, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông đến ngày 13, sau có mưa rào rải rác tập trung ở phía nam khu vực. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 8-10/10, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc từ khoảng chiều tối và đêm ngày 10, có mưa rào rải rác.

Từ ngày 11-14/10, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, phía nam có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên: Từ ngày 8-11/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 12-14/10, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nam Bộ: Từ ngày 8-11/10, có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 12-14/10, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Hà Nội: Ngày 8/10, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Ngày 9/10, có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-14/10, có mưa và dông rải rác trong ngày 10, sau có mưa vài nơi. Ngày 10, ngày 11 trời lạnh, sau đêm và sáng trời lạnh.