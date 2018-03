Không khí lạnh sắp ùa về, Hà Nội vẫn nắng nóng 30 độ C

(Dân Việt) Miền Bắc chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh tăng cường tuy nhiên, hôm nay, trời vẫn oi nóng; nhiệt độ tại Hà Nội cao nhất 30 độ C; các tỉnh Tây Bắc Bộ có nơi trên 35 độ C.

Miền Bắc vẫn duy trì nắng nóng, oi bức trên 30 độ C trước khi không khí lạnh tràn về (ảnh minh họa: Hồng Phú).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, miền Bắc và bắc miền Trung đang trong giai đoạn chuyển mùa nên thời tiết có xáo trộn mạnh. Hôm qua (4/3), mưa đá đã xảy ra tại Si Ma Cai (Lào Cai), Mèo Vạc (Hà Giang) và Phong Điền (Thừa Thiên Huế) gây thủng, tốc mái một số nhà dân và làm hỏng hệ thống điện.

Hôm nay (5/3), toàn miền Bắc vẫn duy trì oi nóng. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc nhiệt độ phổ biến 28-30 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng 30-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Từ ngày mai (6/3), do chịu tác động của không khí lạnh yếu, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ chuyển mưa rào nhẹ, nhiệt độ ban ngày giảm còn 26 độ C. Sau đó không khí lạnh tiếp tục tăng cường vào ngày 8/3, đợt này các tỉnh phía tây Bắc Bộ cũng sẽ chuyển lạnh. Cao nhất tại miền Bắc ban ngày ở mức 19-24 độ C, đêm rét 15-18 độ.

Dọc khắp miền Trung hôm nay nắng ráo 31-34 độ C, riêng một số nơi ở Trung Trung Bộ nóng trên 36 độ.

Lưu ý, trong chiều tối nay, mưa dông có thể xảy ra tại các tỉnh từ Quảng Bình – Đà Nẵng và kéo vào đến Tây Nguyên. Sau 1 ngày nắng nhiều, mây dông phát triển gây mưa dễ xuất hiện mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh, do đó người dân cần cảnh giác.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng lên từ sớm, trong đó Tây Nguyên duy trì mức nhiệt 30-33 độ ban ngày, đêm se lạnh 20-23 độ C. Nam Bộ nắng nóng 31-34 độ C.