Không phạt người dân ăn mừng chiến thắng vi phạm giao thông

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội - cho biết, trong đêm 23.1, người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam không đội mũ bảo hiểm rất nhiều, nhưng lực lượng CSGT chỉ nhắc nhở và không xử phạt. Lực lượng CSGT và người hâm mộ cùng có một đêm không ngủ.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ xuống đường để làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau trận bán kết giữa U23 Việt Nam với Qatar.

Ngay từ đầu giờ chiều 23.1, lực lượng CSGT đã triển khai xong tại hơn 300 chốt giao thông, tổ chức phân luồng giao thông tại các cửa ngõ, không cho xe tải lớn di chuyển vào trung tâm thành phố để giảm áp lực giao thông.

Người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam đa phần đều không đội mũ bảo hiểm, rất nhiều thanh niên chạy xe quá tốc độ. Ảnh: Toàn Vũ

Khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, người dân đổ ra đường ăn mừng rất đông. Các khu vực kẹt cứng người ăn mừng là hồ Hoàn Kiếm, sân vận động Mỹ Đình, đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Ngô Quyền, Phố Huế, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền - Tràng Thi, Nguyễn Hữu Huân, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Giải Phóng, Xã Đàn...

“Trong không khí vui hơn Tết đó, người tham gia giao thông và CSGT rất hợp tác với nhau, chia sẻ về tình hình giao thông và tuân thủ sự hướng dẫn, tổ chức giao thông của lực lượng CSGT” - đại tá Đào Vịnh Thắng nói.

Cũng theo Trưởng phòng CSGT Hà Nội, trong đêm 23.1, rất nhiều người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng đã vi phạm giao thông, đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, lực lượng CSGT chỉ nhắc nhở để đảm bảo an toàn giao thông và không xử phạt các vi phạm này.