Kịch bản xấu nhất, bão số 1 có thể đổ bộ TP.HCM

(Dân Việt) Bão số 1 – Bolaven vẫn đang giật cấp 10 và di chuyển về phía đất liền các tỉnh Nam Bộ.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1 – Baolaven. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVTƯ). Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ chiều nay (3/1), tâm bão số 1 – Bolaven đang ở ngay trên khu vực phía Tây Nam đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 4 giờ sáng mai (4/1), vị trí tâm bão số 1 cách bờ biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận khoảng 290km về phía Đông. Ông Phạm Đình Quyết – Phó Trưởng phòng Dự báo Đài KTTV Nam Bộ cho hay, bão số 1 có cường độ không mạnh, tối đa chỉ giật đến cấp 10. Tuy nhiên, đường đi của cơn bão khá phức tạp và khó dự báo. “Hướng di chuyển của bão sẽ còn có những thay đổi. Kịch bản xấu nhất có thể xảy ra là bão đi trực tiếp vào TP.HCM. Nếu điều này xảy ra sẽ rất nguy hiểm vì đây là thành phố có mật độ dân cư rất đông”, ông Quyết nói. Tuy nhiên, theo ông Quyết, đó chỉ là trường hợp xấu nhất xảy ra. Còn theo dự báo, nhiều khả năng bão số 1 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vùng biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Tag: kich ban xau nhat, kich ban bao so 1, bao so 1 nam 2018, bao so 1 do bo nam bo, bao so 1 do bo tphcm