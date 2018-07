Kiếm bộn tiền nhờ... rình thần tượng ở sân bay

(Dân Việt) Tuy nhiên, ngành nghề này lại vi phạm một điều luật nghiêm trọng.

Tại Trung Quốc, cảnh tượng các fan hâm mộ tập trung đông đảo ở sân bay để chờ đón thần tượng, chờ thần tượng đi ngang qua để có cơ hội tặng quà, chụp ảnh hay tiếp xúc đã không còn là điều xa lạ. Đối với họ, sân bay chính là nơi tuyệt vời nhất để tương tác với thần tượng ở khoảng cách cực gần, chi phí lại thấp và thậm chí có thể tặng quà trực tiếp cho họ.

Các fan hâm mộ sẵn sàng bỏ tiền để mua thông tin về thần tượng

Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều dịch vụ theo dõi lộ trình bay và xuất hiện tại sân bay của thần tượng đã ra đời. Thông thường, các fan có thể lấy được thông tin của thần tượng từ fan club. Các trưởng fan club thường có mối quan hệ thân thiết với đội ngũ quản lý của ngôi sao. Vì vậy, đôi khi phía các sao sẽ chủ động tiết lộ thông tin chuyến bay cho các fan, nhưng điều này không xảy ra thường xuyên. Ngoài ra, các fan hâm mộ cũng có thể lấy thông tin từ các ứng dụng theo dõi thần tượng, kiểm tra lộ trình và lịch làm việc của họ. Nhưng có lẽ cách lấy thông tin nhanh nhất và chính xác nhất là mua lộ trình của sao qua weibo.

Weibo là trang mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất tại Trung Quốc, tương tự như Facebook tại Việt Nam. Khi tìm kiếm cụm từ “chuyến bay của sao” trên weibo, các fan có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều nguồn bán thông tin. Sau đó, hai bên sẽ liên hệ riêng với nhau qua ứng dụng trò chuyện khác để giữ tính bảo mật.

Theo điều tra của phóng viên báo Trung Tân, các thông tin sẽ có giá khác nhau tùy vào mức độ nổi tiếng của ngôi sao. Đôi lúc, cùng một thông tin nhưng 2 kênh bán hàng khác nhau lại có giá khác nhau. Một số nơi bán với giá chỉ 15 NDT/tin (51.000 VND), nhưng có nơi lại “hét giá” tới 40 NDT/tin (135.000 VND).

Trên weibo, fan hâm mộ có thể tìm đến những người bán thông tin lộ trình, hay thậm chí là chứng minh thư, số hộ chiếu của sao

Một fan hâm mộ từng mua thông tin qua những kênh này cho biết, phía người bán thậm chí còn cung cấp chứng minh thư, số hộ chiếu của sao để fan tiện theo dõi. Ngoài ra, họ còn có sẵn dịch vụ “qua cửa” để tiếp cận thần tượng bằng cách mua vé máy bay rồi trả lại.

Tuy nhiên, những nguồn thông tin kể trên từ đâu mà ra? Luật sư Trương ở văn phòng luật Lam Bằng cho biết, do các kênh bán vé máy bay hiện nay vô cùng đa dạng nên thông tin rất có thể bị tiết lộ ra ngoài qua hệ thống bán vé, đại lý bán vé, bên bảo hiểm, quầy check-in trực tiếp tại sân bay, cửa kiểm tra an ninh và bộ phận kiểm tra vé trên máy bay. Vị luật sư này cũng cho biết, hành động tiết lộ thông tin có liên quan tới an ninh mạng, việc bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ bí mật doanh nghiệp. Vì vậy, đây là hành động xâm phạm quyền lợi, hay nặng hơn là phạm tội, dễ gây nên hậu quả nghiêm trọng là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.