Kiều bào Nghệ An chuyển khoảng 500 triệu USD về tỉnh nhà

Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết thông tin trên tại chương trình "Gặp mặt Kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón xuân Mậu Tuất 2018" được lãnh đạo tỉnh này tổ chức vào chiều 21.2.

Trước lúc diễn ra buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh và các Kiều bào đã đến dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Hồ Chí Minh. Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người luôn quan tâm, dành tình cảm đặc biệt cho bà con kiều bào và nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các Kiều bào và thông báo một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017.

“Trong năm 2017, lượng kiều hối chuyển về nước của kiều bào quê Nghệ An khoảng 500 triệu USD, là một trong những địa phương có lượng kiều hối lớn nhất cả nước.

Gặp mặt Kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón xuân Mậu Tuất hôm nay là sự chào đón và tình cảm của tỉnh nhà dành cho những người con thân yêu trở về với quê hương đất nước.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 12 dự án của các doanh nhân/doanh nghiệp là người Nghệ An ở nước ngoài về đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 5.962 tỷ đồng. Đặc biệt, với tấm lòng lá lành đùm lá rách, luôn hướng về cội nguồn, bà con kiều bào đã chung tay quyên góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai”, ông Nguyễn Xuân Đường chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định, để có được những thành tựu đó, bên cạnh sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An còn có những đóng góp to lớn của đồng bào ta ở nước ngoài cả về trí tuệ, vật chất và tinh thần.

Lãnh đạo tỉnh luôn xác định người Nghệ An ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng người Nghệ An và là nguồn động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh với các tỉnh nước bạn. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người Nghệ An ở nước ngoài về quê hương đầu tư, làm ăn, sinh sống.

Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Đắc Vinh thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn những tấm lòng và cử chỉ đáng quý của bà con đối với quê hương, đất nước; Đồng thời chia sẻ, cuộc sống của người dân Nghệ An vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhiều con em ra trường vẫn chưa tìm kiếm được việc làm.

Bên cạnh đó, mong muốn kiều bào luôn hướng về quê hương với nhiều hoạt động thiết thực như đầu tư các dự án ở quê hương để tạo công ăn việc làm cho người dân; đồng thời cam kết, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bà con kiều bào về quê đầu tư, xây dựng quê hương.

Tại chương trình gặp mặt, đại diện hội đồng hương người Nghệ An tại các quốc gia trên thế giới bày tỏ vui mừng trước những thành tựu tỉnh nhà đạt được trong năm qua. Đại diện kiều bào người Nghệ cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo cơ hội để các kiều bào trở về đầu tư tại Nghệ An. Đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, lĩnh vực giáo dục, môi trường…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và cá nhân kiều bào đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.