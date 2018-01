Kinh hoàng cụ bà 81 tuổi và con gái bị sát hại trong đêm

Bà cụ Năm và con gái đang ngủ thì có một người đàn ông xông vào nhà dùng dao đâm chết.

Ngày 6-1, cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ hai mẹ con bị sát hại tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách. Nạn nhân là cụ Nguyễn Thị Năm (81 tuổi) và con gái là chị Võ Thị Phượng (45 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 5-1, cụ Năm với vợ chồng bà Phượng đang ngủ thì có một người đàn ông xông vào nhà. Nghi can dùng dao đâm ba người nhưng chồng bà Phượng chạy thoát, vợ và mẹ vợ ông này tử vong.

Đến 12h40 ngày 6-1, lực lượng Công an vẫn phong tỏa hiện trường. Nhiều trinh sát đã tỏa đi các ấp của xã Trinh Phú và những địa phương lân cận như Ba Trinh, Thới An Hội... của huyện Kế Sách để truy bắt nghi can.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra, làm rõ.