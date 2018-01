Kỷ luật khiển trách Ban cán sự đảng UBND Đà Nẵng

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tập thể Ban cán sự đảng UBND thành phố.

Cụ thể, theo thông cáo báo chí của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng khóa XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 18.1, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức và các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2 lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ thành phố (ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và ông Nguyễn Xuân Anh - nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - PV).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND thành phố trong việc thực hiện chưa đúng quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND thành phố, chưa chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nhân sự thuộc khối chính quyền trước khi trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định; chỉ đạo UBND thành phố rà soát, kiểm tra các dự án, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố chưa kịp thời, khi phát sinh một số dự án, công trình vi phạm thì xử lý thiếu kiên quyết.

Ông Nguyễn Xuân Anh - nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố)

Căn cứ Quy định 263-QĐ/TW ngày 8.10.2014 của Ban Chấp hành Trung ương; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển tráchđối với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố.

Cùng ngày 18.1, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đình Hồng - Ủy viên (UV) Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy do vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu công tác cán bộ dẫn đến vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020; ông Trần Thanh Vân - UV Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy do vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đến vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; ông Đào Tấn Bằng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy do trong việc tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương cho phép chỉ định thầu 03 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan khối Đảng không đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Riêng đối với ông Đào Tấn Bằng, BCH Đảng bộ thành phố đã xem xét trách nhiệm của ông Bằng khi đang giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản không đúng với quy định của pháp luật về đất đai.

BCH Đảng bộ TP.Đà Nẵng cũng đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Quang Nam - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có chủ trương cho doanh nghiệp triển khai đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường, vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường; ông Vũ Quang Hùng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng do vi phạm, khuyết điểm trong việc buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị.