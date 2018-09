Kỳ tích bệnh nhân sống lại trong lúc chuẩn bị mổ tử thi

Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã làm nên điều kỳ tích khi cứu sống bệnh nhân bị tai nạn lao động bị cho là đã chết.

Người may mắn được cứu sống từ cõi chết là ông Lê Văn Minh (39 tuổi; ngụ ấp An Hòa, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Ông Lê Văn Minh đã được cứu sống sau khi chuẩn bị mổ tử thi.

Trước đó, ông Minh được bác sĩ của một bệnh viện ở TP.HCM tiên lượng tử vong nên cho gia đình chuyển về nhà lo hậu sự. Tuy nhiên, may mắn được y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc kịp thời phát hiện, cứu sống.

Bà Trương Thị Bảy, mẹ vợ ông Minh, cho biết ngày 10.8, ông Minh đi làm thuê cho lò gạch ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Trong lúc trèo lên nóc nhà dỡ mái tôn, không may ông Minh bị té từ trên cao xuống đất. Khi nhập viện, bác sĩ kết luận ông Minh bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, máu tụ trong não cần phẫu thuật mới có thể cứu sống.

Sau đó, ông Minh được y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc mổ mở hộp sọ lấy máu tụ. Sau khi bệnh nhân ổn định, gia đình xin chuyển lên bệnh viện ở TP.HCM để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau vài ngày điều trị ở tuyến trên, ông Minh được bác sĩ cho về nhà lo hậu sự với lý do là khả năng sống sót chỉ còn 1%".

Bà Bảy vui mừng kể lại: "Tôi nghe bác sĩ ở TP.HCM báo Minh chết nên chở về quê, người nhà chuẩn bị mai táng xong hết. Tại thằng Minh bị tai nạn lao động nên bác sĩ pháp y đến khám tử thi làm rõ nguyên nhân. Người nhà chần chừ không cho mổ khám tử thi thì một hồi thấy Minh thở mạnh lên. Thấy vậy, bác sĩ vào xem và nói Minh còn sống, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tiếp tục điều trị".

Bác sĩ CKI Hà Minh Quý, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc), cho biết khi người nhà đưa bệnh nhân Minh vào bệnh viện thì bị hôn mê sâu, không thể tự thở được, phải thở qua bóp bóng, sốt cao liên tục, chụp X-Quang phát hiện viêm phổi nặng.

Hoàn cảnh gia đình ông Minh khó khăn, không nhà ở, không đất canh tác, vợ chồng đi làm thuê để nuôi 2 con nhỏ. Thấy được hoàn cảnh thương tâm của bệnh nhân nên hơn một tháng nhận điều trị, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc vận động toàn thể y, bác sĩ và mạnh thường quân hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị với tổng số tiền gần 110 triệu đồng.

Hiện, ông Minh đã hồi phục sức khỏe, nhận biết được mọi người xung quanh, ăn uống được nên bác sĩ vừa cho xuất viện.