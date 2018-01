Lai Châu: Người đi bán thớt tử nạn, Hạt Kiểm lâm phải "sơ tán"

Lai Châu: Người đi bán thớt tử nạn, Hạt Kiểm lâm phải "sơ tán"

(Dân Việt) Ngày 19.1, một thanh niên tử vong được phát hiện ở bên lề đường, thuộc km 19 + 52 quốc lộ 100, đoạn chạy qua bản Nậm Cung (xã Mường So, huyện Phong Thổ). Gần thi thể thanh niên là chiếc xe máy bị nát phần đầu và một thớt nghiến có đường kính 40cm, dày khoảng 6cm.

Thượng tá Tao Xuân Trường - Phó Trưởng Công an huyện Phong Thổ - cho biết: Khoảng 7h sáng 19.1, Công an huyện Phong Thổ nhận được tin báo có một thanh niên tử vong bên lề đường, tại km 19 + 52 quốc lộ 100, đoạn qua bản Nậm Cung. Ngay sau đó, Công an huyện đã bố trí lực lượng đến tiếp cận, bảo vệ hiện trường. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân là anh Vừ A Súa (trú ở bản Séo Lèng, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu). Kiểm tra thi thể, lực lượng chức năng nhận định, anh Súa tử vong do tai nạn, nhưng chưa rõ nguyên nhân xảy ra.

Hiện trường vụ tai nạn.

Anh Lù A Ly (người thân của anh Vừ A Súa, ở bản Cung Mù Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ) cho biết: Vừ A Súa cùng với Vừ A Quang và Vừ A Lòng (cả ba cùng sinh năm 1994, đều trú ở bản Séo Lèng, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ) chở thớt gỗ nghiến xuống thị trấn Phong Thổ để bán.

Công an huyện Phong Thổ kiểm tra hiện trường vụ tử nạn

Anh Vừ A Quang (người đi cùng anh Súa) cho biết: “Sáng 19.1, chúng tôi mỗi người chở 2 thớt gỗ nghiến (lấy ở trên rừng) xuống chợ Phong Thổ để bán. Khi đến ngã ba Pa So thì có một người đi xe máy Exciter màu xanh bám theo và ép xe chúng tôi vào lề đường. Nghi kiểm lâm đuổi theo để bắt phạt vì trên xe chở thớt nên chúng tôi bỏ chạy. Khi chúng tôi chạy xe tới bản Nậm Cung thì Súa bị ngã và tai nạn thương tâm đã xảy ra...”.

Trả lời phóng viên Dân Việt về thông tin trên, ông Nguyễn Văn Thanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ - khẳng định: Nghi ngờ của người dân về việc cán bộ truy đuổi anh Súa là không có cơ sở. Hạt Kiểm lâm huyện không thực hiện việc truy đuổi anh Súa. Tuy vậy, sau khi vụ tai nạn xảy ra, do người dân nghi ngờ và có hành động gây xích mích với lực lượng kiểm lâm Phong Thổ nên từ chiều qua (19.1), toàn bộ lực lượng kiểm lâm của Hạt Phong Thổ đã tạm thời sơ tán khỏi Hạt để đảm bảo an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.