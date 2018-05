Lái xe Grab quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bị xử lý ra sao?

Theo luật sư, lái xe Grab có hành vi dùng lời nói quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi ở Hà Nội vừa qua sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Tài xế Grab bị tố dùng lời nói quấy rối tình dục bé gái.

Liên quan vụ việc bé gái 9 tuổi tố tài xế Grab có hành vi dùng lời nói quấy rối tình dục gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc Cty Luật Minh Bạch cho rằng, hành vi dùng lời nói quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi của tài xế Grab rất đáng bị lên án.

“Việc tài xế Grab thừa nhận hành vi của mình tại cơ quan điều tra thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc kết tội hành vi dâm ô trẻ em là rất khó, vì yếu tố cấu thành tội này là tác động vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm trên cơ thể như ngực, mông,...” – luật sư Tuấn Anh cho hay.

Theo luật sư, tài xế Grab sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử lý hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội,…

“Người quấy rối “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác” thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này sẽ bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng” – luật sư Tuấn Anh cho biết.

Luật sư Tuấn Anh cho rằng, việc kết tội hành vi Dâm ô đối với trẻ em là rất khó, vì Luật Hình sự 2015 chưa ghi nhận việc quấy rối tình dục bằng lời nói.

“Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra có đầy đủ chứng cứ người này có hành vi Dâm ô đối với trẻ em thì bị xử lý theo điều 146 Bộ Luật hình sự 2015” – luật sư Tuấn Anh nói.

Trước đó, ngày 16/5, chị Nguyễn Thị L. (quận Tây Hồ, Hà Nội) đặt xe Grab để đưa con gái 9 tuổi của mình đi học. Tài xế Phạm Văn Hải lái xe Grab BKS 29F1... đã nhận chuyến xe có mã số IOS-3518214-3-721 để đưa bé gái từ Trích Sài đến Trường tiểu học Đại Từ.

Sau khi cháu bé về nhà đã kể lại sự việc với gia đình trên đường đi, lái xe liên tục hỏi “con thích màu gì, hỏi mẹ thích màu gì, chú ý hỏi con mặc quần ở trong màu gì, có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa? Có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không, rồi chú ấy hỏi con là cho chú chạm vào quần lót của con được không?".

Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, chị L. đã chia sẻ lên mạng xã hội mà chưa trình báo tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Bưởi đã mời chị L. lên để lấy lời khai, tuy nhiên do cháu bé còn hoảng loạn nên chi L. chưa lên cơ quan công an làm việc.

Chiều 17.5, Công an quận Tây Hồ nhận được thông tin gia đình bé gái 9 tuổi ở phường Bưởi, tố tài xế Grab có những lời lẽ quấy rối trên đường chở bé đi học. Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ đã triệu tập đối tượng lên xác minh, làm rõ.

Làm việc với Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), tài xế Grab Phạm Văn Hải (SN 1988, trú phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) thừa nhận hành vi dùng lời nói quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi, trên đường chở bé đi học.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.