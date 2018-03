Lái xe khách hành hung chiến sĩ công an vì can ngăn ẩu đả

(Dân Việt) Nam tài xế vi phạm giao thông nhưng thay vì chấp hành hiệu lệnh, người này xuống xe hành hung một chiến sĩ cảnh sát.

Sự việc xảy ra vào chiều nay (7.3). Theo đó, vào khoảng thời gian trên, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, các chiến sỹ Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện một ôtô khách chạy lạng lách, đánh võng trên đường.

Nhận thấy chiếc xe có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, các chiến sỹ công an đã tiến hành truy đuổi.

Đến khu vực cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trên đường Nguyễn Trãi (thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) chiếc xe mới chịu dừng lại.

Lúc này, tài xế xuống xe và xảy ra mâu thuẫn với một số người đi xe máy. Thấy vậy, các chiến sĩ công an phường Thanh Xuân Trung đã tiếp cận can ngăn thì bị tài xế hành hung khiến một chiến sĩ công an bị thương.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung xác nhận thông tin và cho biết, sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe khách đã bị khống chế về phường. Chiến sĩ cảnh sát bị hành hung chỉ bị thương nhẹ, hiện sức khoẻ đã ổn định.