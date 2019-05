Lần đầu tiên thực hiện nối mạch máu không cần kim khâu

(Dân Việt) Chiều nay (20/5), bác sĩ Huỳnh Thống Em - Trưởng Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa thực hiện thành công kỹ thuật nối mạch máu vi phẫu không cần kim khâu đối với bệnh nhân Lê Hoàng Nam (43 tuổi, quê ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Ở ĐBSCL, đây là trường hợp đầu tiên được hiện thành công kỹ thuật này.

Theo bác sĩ Em, bệnh nhân Nam bị tai nạn lao động, đứt lìa 1/3 dưới cẳng tay phải đã được phẫu thuật khâu nối đã gần một năm.

Bệnh nhân Lê Hoàng Nam đang được điều trị

Khi đến bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán là bị sẹo co rút dính gân duỗi. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật chuyển vạt da tự do (cụ thể là vạt da có mạch máu trước đùi bệnh nhân) để che phủ vùng sẹo co rút 1/3 dưới cẳng tay phải cho bệnh nhân.

Để đảm bảo cho vạt da trên sống được trên cẳng tay, các bác sĩ phải khâu nối mạch máu của vạt da với mạch máu cẳng tay.

Bác sĩ Em cho hay, trước đây, các bác sĩ thường tiến hành nối mạch máu cho bệnh nhân bằng kim và chỉ khâu.Thời gian để nối một mạch máu bằng chỉ khâu khoảng 30-60 phút. Do mạch máu rất nhỏ nên nhiều khi nối xong nhưng mạch máu vẫn bị nguy cơ cao hẹp miệng nối và tắc gây hoại tử vạt da.

Để khắc phục tình trạng trên, bệnh viện quyết định sử dụng bộ nối mạch vi phẫu để nối các mạch máu nhỏ một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Thời gian khâu nối mỗi mạch máu chỉ từ 4- 6 phút, bề mặt nối đều nhau, ít rỉ máu hơn, độ chính xác cao hơn so với nối bằng kim, chỉ khâu.

Việc rút ngắn thời gian phẫu thuật và an toàn giúp mạch máu bệnh nhân hồi phục nhanh, các mô trở về chức năng bình thường. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, vạt da che phủ sống hoàn toàn. Dự kiến tuần sau bệnh nhân sẽ ra viện.