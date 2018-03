Lạng Sơn: Khách quan, hiệu quả trong tổ chức đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 14 CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Hội ND tỉnh đang đẩy nhanh công tác tổ chức Đại hội Hội ND các cấp, nhằm xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Theo kế hoạch, thời gian tiến hành Đại hội cấp cơ sở ở Lạng Sơn diễn ra trong quý I/2018; cấp huyện trong quý II/2018; cấp tỉnh hoàn thành chậm nhất vào ngày 30.5.2018. Lãnh đạo Hội ND tỉnh cho biết, Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 ở Lạng Sơn đã khởi đầu thuận lợi từ thành công của các Đại hội điểm cấp cơ sở ngay từ đầu năm 2018. Đến đầu tháng 3 đã có 158/226 đơn vị cơ sở tổ chức thành công đại hội. Hội ND tỉnh Lạng Sơn rất chú trọng đến công tác tập huấn công tác tổ chức Đại hội Hội ND cấp cơ sở trên địa bàn. Ảnh: L.C Ông Vũ Trọng Bắc - Chủ tịch Hội ND tỉnh Lạng Sơn cho biết, Đại hội sẽ diễn ra vào quý III (7.2018), nhưng năm nay tỉnh Lạng Sơn đã xin ý kiến T.Ư Hội NDVN được tổ chức Đại hội sớm vào quý I/2018. Hội ND tỉnh đã đẩy nhanh tiến trình thực hiện theo chỉ thị nhưng vẫn tuân thủ đúng quy trình tổ chức để có kết quả khách quan, chính xác, chọn ra được những ứng viên xuất sắc nhất. Ông Vũ Trọng Bắc cho hay, có rất nhiều nội dung cần quan tâm chuẩn bị, trong đó đặc biệt lưu ý các cấp Hội chú trọng về triển khai công tác nhân sự, xây dựng báo cáo chính trị và thực hiện chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ… Theo đó, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cơ quan lãnh đạo Hội ND các cấp phải bám sát quy định của Đảng, Nhà nước, thực hiện đúng Điều lệ Hội NDVN, thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được cấp ủy phê duyệt. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển; thực sự là những người tiêu biểu, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe và tinh thần trách nhiệm; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn. Cũng theo ông Vũ Trọng Bắc, năm nay Hội ND tỉnh đã chọn huyện Lộc Bình tổ chức đại hội điểm. Hội ND tỉnh đang tích cực đẩy nhanh chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo thành công đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

