Lạng Sơn:Không phát hiện gian lận điểm thi, 8 bài thi bị giảm điểm

(Dân Việt) Chiều 21.7, Bộ GDĐT, Sở GDĐT Lạng Sơn chính thức họp báo thông tin về nghi vấn gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018. Kết quả công bố cho thấy không phát hiện sai phạm, 8 bài thi bị giảm điểm sau chấm thẩm định.

Lạng Sơn họp báo công bố kết quả xác minh nghi vấn gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018. Ảnh: Chang Liễu

Tại trụ sở Sở GDĐT nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn, đại diện Bộ GDĐT cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí về kết quả xác minh dấu hiệu bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia của tỉnh.

Đúng 18h30 chiều 21.7, buổi họp báo công bố nghi vấn gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Lạng Sơn chính thức được diễn ra. Chủ trì cuộc họp có ông Sái Công Hồng, Cục Khảo thí - Bộ GDĐT; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu - Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia của tỉnh; ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục Lạng Sơn và văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; đại diện Sở Thông tin - Truyền thông; đại diện ngành Công an.

Ông Sái Công Hồng thông tin, tổ công tác đã triệu tập các thành viên thường trực Ban chỉ đạo thi và toàn bộ cán bộ liên quan của tổ chấm thi trắc nghiệm, thanh giáo dục của Sở, PA83 của Lạng Sơn và thành viên cắm chốt của Bộ ở đây. Tổ công tác đã tập trung rà soát các quy trình coi thi, chấm thi, bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm, đặc biệt rà soát kỹ quy trình coi thi, chấm thi tại điểm thi số 01 trường THPT chuyên Chu văn An.

Ông Sái Công Hồng thông báo kết quả kiểm tra. Ảnh: Chang Liễu

Về công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi, Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo theo quy chế của Bộ.

Về hoạt động ở trường Chu Văn An, có đầy đủ hồ sơ lưu trữ việc tổ chức coi thi theo quy chế, trong đó số thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ là 222 em, theo tổ hợp môn Toán, Văn, Sử của điểm thi này.

Cụ thể, 112 thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động và 110 thí sinh là quân nhân, công an. Các thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động được bố trí ở các phòng thi từ 16 đến 25. Trong các phòng thi này đều có các thí sinh là quân nhân, công an tại ngũ khác không thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động.

Tổ công tác đã tiến hành rà soát tất cả gần 9.000 bài thi Ngữ văn so với kết quả thi được công bố, xem điểm được ghi ở bài đó và điểm được công bố có giống nhau không. Kết quả, toàn bộ các bài thi đã rà soát biên bản trùng khớp với bài thi công bố. Trong các phòng thi mỗi thí sinh có 1 mã đề khác nhau.

Đối với thí sinh là học sinh THPT chuyên Chu Văn An, tổ hợp theo 3 môn Toán, Văn, Anh có 337 thí sinh dự thi trong đó 17 thí sinh đạt tổng điểm từ 24 trở lên, 101 thí sinh đạt 20 đến 24.

Với tổ hợp xét tuyển Toán, Văn, Sử của 220 thí sinh là công an tại ngũ, quân nhân tại ngũ có 20 thí sinh đạt 24- 25, 51 thí sinh đạt 20 đến dưới 24, 169 thí sinh đạt dưới 20 điểm. Riêng môn Toán, bài thi trắc nghiệm, số thí sinh có điểm thi trên 5 điểm là 95/225 thí sinh. Trong số 225 em không có thí sinh nào được 8 điểm trở lên.

Kết quả chấm thẩm định: Chấm thẩm định hơn 1000 bài thi trắc nghiệm trong đó 572 bài Toán, 549 bài thuộc trường THPT chuyên Chu Văn A, còn lại là các bài thi có điểm cao tại các điểm thi khác. Chấm thẩm định 222 bài Khoa học tự nhiên trong đó 199 bài thuộc điểm 01 và 23 bài có điểm số cao của các điểm thi khác. Chấm thẩm định 350 bài thi Ngoại ngữ. Đối với môn thi tự luận: Chấm thẩm định 51 bài Ngữ văn trong đó 16 bài có điểm cao của các điểm thi khác.

Kết quả chấm thẩm định: Với bài trắc nghiệm, 100% bài thi chấm thẩm định có điểm không thay đổi so với điểm thi mà kết quả thi Hội đồng chấm thi Lạng Sơn đã công bố ngày 11.7. Với các bài tự luận, so với kết quả hội đồng thi sở Lạng Sơn đã công bố 11.7 như sau: Trong 51 bài chấm thẩm định không có bài nào tăng điểm lên, có 43/51 bài thi không thay đổi điểm so vưới kết quả đã công bố. Có 8 bài thi giảm điểm, chiếm 15.7%. Cụ thể: có 4 bài giảm 1,25 điểm; 3 bài giảm 1,5 điểm; 1 bài thi giảm 1,75 điểm (sau khi chấm thẩm định, bài này bị giảm 1,75 điểm nhưng thực chất giảm 1,25 điểm. Vì trong lúc cộng cơ học người chấm đã cộng nhầm cho thí sinh 0,5 điểm)

Về quy trình chấm thi, ông Hồng cho biết đã rà soát các bước chấm thi, kiểm tra tình trạng niêm phong của các phiếu dạng trắc nghiệm, file ảnh gốc được quét kiểm tra, quá trình quét file ảnh đối chiếu với quá trình chấm, rà soát phiếu trả lời trắc nghiệm của các môn thi của toàn bộ thí sinh tự do có tổng điểm cao theo tổ hợp môn Toán, Văn, Sử của điểm thi này.

"Chúng tôi rà soát phiếu trả lời trắc nghiệm gốc của 2 nhóm đối tượng. Một là tất cả thí sinh có điểm số cao của các bài trắc nghiệm ở các điểm thi và rà tiếp theo là với các thí sinh tự do mà thi có điểm cao tổ hợp 3 môn trên tại điểm thi số 1", ông Hồng cho biết.

Ông Sái Công Hồng cho biết có 8 bài thi giảm điểm sau chấm thẩm định. Clip: Zing

Theo ông Hồng, tổ công tác đã tiến hành những hoạt động rà soát cụ thể như sau:

Thứ nhất, rà soát chữ ký của cán bộ chấm thi, so sánh đối chiếu với chữ ký cán bộ chấm thi trên túi đựng bài và các chữ ký của những cán bộ này trên phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh khác cùng phòng thi này.

Thứ hai, rà soát chữ ký của thí sinh trên các bài thi, môn thi và trên phiếu thu bài của các bài thi, môn thi. Cụ thể rà soát đối sánh giữa phiếu đã quét được lưu trên máy tính với phiếu trả lời trắc nghiệm gốc, tiến hành chấm bằng tay phiếu trả lời trắc nghiệm với 35 thí sinh có kết quả cao nhất.

"Kết quả như sau, không có dấu hiệu bất thường. Hội đồng thi đã thực hiện đầy đủ quy trình chấm thi theo quy chế. Các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc, file ảnh... không có dấu hiệu bất thường. Cụ thể các chữ ký trùng khớp", ông Hồng công bố.

Ông Hồng khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi của hội đồng thi Lạng Sơn, đồng thời, đề nghị hội đồng thi Lạng Sơn tiếp tục thực hiện các công việc của kỳ thi theo quy chế thi THPT Quốc gia đã ban hành.

"Đề nghị công bố điểm lại vào ngày mai 22.7 để các thí sinh được biết. Làm rõ và kiểm điểm rút kinh nghiệm trách nhiệm các cá nhân liên quan với tổ chấm thi môn Ngữ văn, công bố kết quả chấm thẩm định 51 bài thi môn Ngữ văn và toàn bộ bài thi trắc nghiệm đã chấm theo quyết định của Bộ GDĐT theo đúng quy chế. Quy chế điểm cuối cùng của thí sinh là điểm do hội đồng chấm thẩm định ban hành để các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng phù hợp với điểm của mình. Chúng ta làm việc vì trách nhiệm và qyền lợi của các thí sinh", ông Hồng nói.

Ông Hồ Tiến Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại họp báo công bố kết quả xác minh nghi vấn gian lận điểm thi. Ảnh: Chang Liễu

Chiều 21.7, trao đổi với báo chí, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Lạng Sơn thẳng thắn nhận định rằng, với những tiêu cực thi cử ở kỳ thi năm nay, quy trình thi hết sức chặt chẽ, vấn đề xảy ra có thể là ở con người.

Theo ông Thiệu, thực chất, ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm nay, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở GDĐT kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình thi để xem có vấn đề gì không đúng hoặc thiếu chặt chẽ để khắc phục kịp thời.

Trước đó, xã hội lan truyền bảng điểm của 35 thí sinh thi THPT Quốc gia 2018 là chiến sĩ CSCĐ tại Lạng Sơn. Theo đó, môn Lịch sử có 4 em được 9 điểm, 21 em được 8. Môn Ngữ văn có 5 thí sinh điểm 9 và 23 em được 8-8,75. Không thí sinh nào trong danh sách có tổng điểm ba môn tổ hợp C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử) và điểm ưu tiên dưới 24. Trao đổi với Dân Việt, ông Đỗ Đình Viên - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20) xác nhận 35 thí sinh bị nghi ngờ về điểm số đều là chiến sĩ nghĩa vụ của đơn vị mình.

Ông Viên cho biết, các thí sinh của đơn vị không phải hoàn toàn là học lực trung bình như một vài báo nói. "Không có chuyện các thí sinh này là con em lãnh đạo hoặc cán bộ cấp cao", ông Viên khẳng định, đồng thời cho biết thêm: Những đồng chí nghĩa vụ này trước khi được tuyển vào đây đều phải qua xét học bạ các năm học THPT chứ không phải yếu kém cũng được vào.

Ngày 19.7, tổ công tác của Bộ Giáo dục đã đến Lạng Sơn xác minh nghi vấn theo chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.