Lạnh -1,4 độ C, băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn

(Dân Việt) Nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống còn -1,4 độ C, trời có mưa nhỏ tạo điều kiện thuận lợi để băng giá xuất hiện.

Sáng nay (29/1), ông Hà Văn Tiên - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhiệt độ tại đỉnh núi Mẫu Sơn có lúc đo được thấp nhất là -1,4 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại Mẫu Sơn tính từ đầu mùa đông đến nay. Trước đó, ngày 9/1, nhiệt độ ở Mẫu Sơn đã giảm xuống -0,3 độ C và băng giá cũng đã xuất hiện nhưng với cường độ nhẹ hơn.

Anh Nhật Minh – một du khách trên đỉnh Mẫu Sơn cho biết, nhiệt độ giảm sâu cộng với thời có mưa nhỏ lất phất đã khiến băng giá xuất hiện.

Nhiều cây cối, bãi cỏ trên đỉnh núi Mẫu Sơn bị bao phủ bởi lớp đá khá dày.

Một khung cảnh rất đẹp và lạ xuất hiện trên đỉnh núi Mẫu Sơn.

Băng giá trắng muốt ôm trọn lấy những cành cây, chiếc lá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, các tỉnh Bắc Bộ đang phải hứng chịu một đợt không khí lạnh mạnh từ phía bắc tràn xuống. Trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Khoảng đêm mai (30/1), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.