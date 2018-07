Lãnh đạo Tiểu đoàn CSCĐ nói gì về 35 học viên điểm cao?

(Dân Việt) Theo báo cáo nhanh từ Sở GDĐT Lạng Sơn, hình ảnh được cho là danh sách của 35 thí sinh có mức điểm cao bất thường, là điểm của nhóm chiến sĩ công an nghĩa vụ nằm trong số 104 thí sinh tự do của lực lượng công an, quân đội thi tại điểm thi trường THPT Chu Văn An.

Cụ thể, năm học lớp 12, 35 thí sinh của trung đoàn này đều có học lực từ trung bình đến giỏi: 9 học lực trung bình, 25 học lực khá và duy nhất 1 thí sinh có học lực giỏi. Còn về hạnh kiểm thì các thí sinh đều có hạnh kiểm khá và tốt: 5 hạnh kiểm khá và 30 hạnh kiểm tốt. Để làm rõ nghi vấn, Dân Việt đã trao đổi với ông Đỗ Đình Viên - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20). Ông Viên xác nhận 35 thí sinh bị nghi ngờ về điểm số đều là chiến sĩ nghĩa vụ của đơn vị mình. Ông Viên cho biết, các thí sinh của đơn vị không phải hoàn toàn là học lực trung bình như một vài báo nói. "Không có chuyện các thí sinh này là con em lãnh đạo hoặc cán bộ cấp cao", ông Viên khẳng định, đồng thời cho biết thêm: Những đồng chí nghĩa vụ này trước khi được tuyển vào đây đều phải qua xét học bạ các năm học THPT chứ không phải yếu kém cũng được vào. Ông Đỗ Đình Viên - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20) xác nhận 35 thí sinh bị nghi ngờ về điểm số đều là chiến sĩ nghĩa vụ của đơn vị mình. Theo ông Viên, những đồng chí là thí sinh tham dự kỳ thi năm nay của đơn vị đều ôn luyện một cách rất nghiêm túc, chăm chỉ và kỷ luật. Các môn học cũng được ôn luyện sâu, có hiệu quả để các đồng chí nắm vững kiến thức. Riêng đối với môn toán đơn vị có mời 3 giáo viên phụ trách mảng riêng như đại số, hình học và một giáo viên chuyên về giải toán. Đơn vị cũng cố đã gắng tạo điều kiện cho các thí sinh này sắp xếp thời gian sao ôn luyện sao cho hợp lý nhất. Cụ thể từ 17h- 19h 1 ca và từ 19h30- 21h30 1 ca. Cứ liên tục đều đặn như vậy chỉ nghỉ và dịp Tết và các ngày lễ. Trao đổi với Dân Việt, bà Ngô Thị Hồng Minh - giáo viên môn Ngữ văn của trường THPT chuyên Chu Văn An - người trực tiếp tham gia luyện thi cho 35 chiến sĩ của Tiểu đoàn 2 cho biết: "Tôi có tham gia luyện thi cho các em thuộc Trung đoàn này. Tại đây các em được chia làm 2 lớp. Trong danh sách 35 thí sinh không phải hoàn toàn là lớp tôi phụ trách mà chỉ là một phần trong số đó. Về năng lực học tập của các em, tôi đánh giá được một phần nào đó thôi, một một lớp học thì chia ra làm 2 người dạy chứ không phải một mình tôi dạy". Theo cô Minh, điểm số còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự chăm chỉ nỗ lực, quyết tâm ôn luyện của các thí sinh. "Trước khi bước vào kỳ thi thật, theo quy định các thí sinh của đơn vị cũng được thi thử, thậm chí là tự phối hợp với trường chuyên Chu Văn An tổ chức thi thử lần nữa cho các em. Kết quả những lần thi thử này rất cao, thậm chí cao hơn điểm thật", ông Viên nói.