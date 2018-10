Liên tiếp 2 vụ va chạm với tàu hỏa và xe tải khiến 3 người tử vong

(Dân Việt) Cả 3 nạn nhân đã tử vong sau 2 vụ va chạm với tàu hỏa, xe tải.

Vào khoảng 9h10 ngày 7.10, lái tàu Phạm Hồng Thắng điều khiển tàu hỏa SE10 lưu thông hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km 862 + 600, phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, tàu hỏa bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 92N-4595 do ông Trần Minh Tâm (58 tuổi, trú phường An Phú, TP.Tam Kỳ) điều khiển khi đang vượt qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt.

Ông Tâm đã tử vong sau va chạm với tàu hỏa.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy của ông Tâm bị tàu hỏa kéo lê hơn 200m gây hư hỏng hoàn toàn. Còn ông Tâm tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, CSGT TP.Tam Kỳ đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin, điều tiết giao thông.

Cùng ngày, Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo nguồn tin từ công an, khoảng 22h ngày 6.10, trên tuyến đường tránh Nam Quảng Nam đoạn qua thôn 7A, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, xe tải mang BKS 92C-068.37 do Ngô Thanh Thắng (24 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình) điều khiển chở theo Ngô Văn Thành (32 tuổi, trú xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức) đi hướng Tam Kỳ - Bắc Trà My, đã va chạm với xe máy đi chiều ngược lại mang BKS 92R1-5827 do Tạ Văn Dũng (31 tuổi, trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển chở theo một nam thanh niên cùng quê.

Hậu quả, Dũng và nam thanh niên ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện 2 vụ tai nạn trên đang được công an điều tra làm rõ.