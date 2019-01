Lộ diện hình hài biệt thự cổ 35 triệu USD ở Sài Gòn sau trùng tu

(Dân Việt) Ngôi biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần sẽ trở về nguyên bản của hơn 90 năm trước.

Sau 3 năm phân tích, đánh giá để hiểu rõ ngôi biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần (quận 3, TP.HCM), các chuyên gia sẽ trùng tu nó trong vòng 3 năm. Mục tiêu là sửa chữa những thành phần đang bị hư hại, đồng thời giúp biệt thự trở lại như khi “mới sinh” hơn 90 năm trước. Công trình trùng tu sẽ được thực hiện theo trình tự, bắt đầu bằng việc phá hủy các công trình xây thêm sau này và cả những gì mở rộng lên từ cấu trúc ban đầu, để trả lại biệt thự về hình ảnh ban đầu của nó. Các biện pháp cải tạo sẽ được thực hiện sao cho đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất cho tòa nhà và các cấu trúc của nó. Các bộ phận kết cấu sẽ được gia cố khi cần thiết, tuân thủ nghiêm ngặt các kỹ thuật và vật liệu xây dựng ban đầu, và sẽ được nhập khẩu nếu không có sẵn ở Việt Nam. Các bức hoạ trang trí trên tường và trần nhà sẽ được phục dựng kỹ lưỡng và chuyên sâu dưới sự quản lý của các chuyên gia người Ý. Quá trình này sẽ rất khó khăn và tốn rất nhiều thời gian với 5 kỹ thuật: Loại bỏ lớp sơn phủ, lau chùi, gia cố, dặm vá và khôi phục hình ảnh. Cho tới lúc này, chưa ai biết chính xác kiến trúc sư đã tạo ra biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần cũng như chủ nhân đầu tiên của nó là ai. Chủ nhân hiện tại của biệt thự mong muốn được trùng tu nó về nguyên bản. Việc trùng tu sẽ được thực hiện bởi cả nguồn nhân lực Việt Nam và quốc tế, vật liệu trong nước lẫn nhập khẩu. Tư liệu của Minerva

