Loại củ rẻ tiền có công dụng thì được ví như "tiên dược"

(Dân Việt) Nếu biết được những lợi ích tuyệt vời từ khoai môn, chắc chắn nhiều người sẽ bổ sung chúng vào bữa ăn hằng ngày cho cả gia đình.

1. Cân bằng lượng đường trong máu

Khoai môn chứa rất ít lượng đường tự nhiên, càng ăn nhiều càng giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả. Bên cạnh đó, nó còn chứa nhiều protein, canxi, thiamine, phốt pho, riboflavin, niacin và vitamin C có tác dụng rất tốt cho làn da và cơ thể tổng quát.

2. Cải thiện đường tiêu hóa

Khoai môn chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp ngăn ngừa táo bón và hội chứng ruột kích thích. Nó cũng kiểm soát sự thèm ăn, rất tốt cho việc giảm cân.

3. Giúp ngăn ngừa ung thư

Khoai môn chứa chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Một số thí nghiệm đã chứng minh loại củ này chứa nhiều chất có thể ngăn chặn sự phát triển tế bào gây ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú…

4. Ngăn ngừa bệnh tim

Khoai môn chứa một lượng lớn tinh bột và chất xơ, giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch và động mạch vành. Chất xơ đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm LDL, đó là cholesterol xấu. Ngoài ra, nó còn có tác dụng lưu thông máu, tránh gây tắc nghẽn, giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh.

5. Thúc đẩy khả năng miễn dịch cơ thể

Tinh bột trong khoai môn đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng miễn dịch hệ thống. Nó có nhiều lợi ích về dinh dưỡng cũng như sức khỏe như là chất chống oxy hóa, giúp hạ đường huyết, điều hòa miễn dịch, chống lại các căn bệnh thông thường như ho, cảm cúm…

6. Tăng cường lưu thông máu

Khoai môn chứa nhiều tinh bột kháng, đây là loại tinh bột hoạt động như một chất nền tốt tạo điều kiện cho quá trình lên men và sản xuất axit béo, nó rất có lợi cho sức khỏe. Việc lưu trữ chất béo lúc này sẽ giảm, do đó các mạch máu sẽ hoạt động tốt hơn, giảm thiểu khả năng tắc nghẽn.

7. Thúc đẩy làn da khỏe mạnh

Vitamin A, vitamin E và chất chống oxy hóa có trong khoai môn giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh, giúp làm trẻ hóa các tế bào bị hư hại và giảm nếp nhăn và nhược điểm trên da.

8. Giúp giảm cân

Khoai môn chứa nhiều chất xơ, do đó nó là nguyên liệu hàng đầu để giảm cân lành mạnh. Chất xơ giúp chúng ta no lâu hơn, do đó tiêu thụ ít calo hơn dẫn đến sụt cân nhanh.

9. Sở hữu đặc tính chống lão hóa

Vì khoai môn rất giàu chất chống oxy hóa nên sẽ làm chậm quá trình lão hóa của các tế bào. Chất chống oxy hóa sửa chữa các tế bào bị hư hỏng và thay thế chúng bằng các tế bào mới, do đó giữ cho cơ thể trẻ trung trong một thời gian dài hơn. Nó cũng có thể chống lại một số bệnh cũng như bảo vệ da khỏi tia UV gây hại.

10. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất

Khoai môn là một nguồn giàu magiê và vitamin E, 2 hoạt chất này giúp tăng cường trao đổi chất và duy trì các chức năng của cơ thể được bình thường.

11. Duy trì thị lực tốt hơn

Vitamin A đã được chứng minh là rất hữu ích trong việc bôi trơn mắt khô. Nó cũng làm giảm nguy cơ mất thị lực có thể xảy ra do thoái hóa điểm vàng. Vitamin A kết hợp với lutein giúp cải thiện tình trạng cho những người bị mất thị lực.