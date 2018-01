Loạn thần sau chơi ma túy đá, con không nhận ra bố mẹ

(Dân Việt) Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) liên tục tiếp nhận các ca ngộ độc ma túy thế hệ mới (ma túy đá). Nhiều bệnh nhân không chỉ loạn thần, ảo giác, không nhận ra người thân mà còn có không ít người đã tử vong vì co giật, loạn nhịp tim.

Gia tăng bệnh nhân ngộ độc ma túy đá

Bệnh nhân sốc ma túy đá mới nhất mà Trung tâm Chống độc tiếp nhận thiếu nữ Trần T.C mới 16 tuổi, quê ở Kiên Giang. C nhập viện ngày 4.1 trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, co giật, kích thích vật vã, tim tổn thương do sốc ma tuý đá.

Bệnh nhân Trần T.C không nhớ được cả bố mình. Ảnh: D.L

"Lạm dụng ma túy không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, sự nghiệp, tương lai sau này, mà nó có thể tước đi mạng sống bất cứ lúc nào nếu bị ngộ độc cấp tính, khi chất độc gây tác động lên hệ thần kinh, tim mạch, các cơ quan nội tạng của cơ thể. Hiện nay, ngày càng có quá nhiều loại ma túy mới xuất hiện, núp bóng dưới nhiều loại thuốc, trò chơi mà không dễ nhận biết. Vì thế, các bậc phụ huynh luôn cần để mắt tới con trẻ”. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên

Sau hơn 10 ngày điều trị, sức khoẻ bệnh nhân đã tiến triển nhưng hỏi gì cũng ngơ ngác, luôn trả lời: “Không biết. Không nhớ gì”. Thậm chí, bố chăm sóc kề bên em cũng không nhận ra.

Bố C cho biết, ông đã phải đi xe ròng rã 3 ngày mới ra đến Hà Nội để chăm con. Ông chia sẻ, 5 tháng trước, con gái ông xin ra Hòa Bình để bán hàng. Mỗi tháng C gửi về nhà 3 triệu đồng khiến bố mẹ rất vui mừng, yên tâm. Nào ngờ chưa được bao lâu thì hay tin con bị ngộ độc, nguy kịch đến tính mạng. Giờ nhìn con ngơ ngơ ngác ngác, không nhớ nổi cả bố mình, ông xót xa lắm. “Từ trước đến nay, cháu ngoan ngoãn lắm, ai ngờ vừa xa gia đình đã dính vào thứ ma túy nguy hiểm chết người này” - bố C buồn rầu.

Hiện tại Trung tâm Chống độc còn có một bệnh nhân 41 tuổi, quê ở Hải Dương, bị ngộ độc ma túy đá dẫn đến tổn thương cơ tim, não. Được biết, bệnh nhân này đã sử dụng ma túy 4 năm.

Ngày 6.1, sau khi dùng ma túy, bệnh nhân này lên cơn vật vã, môi tím tái, co giật nên được người nhà đưa đi viện. Trên đường đi cấp cứu, bệnh nhân đã bị ngừng tim nhưng được các bác sĩ cấp cứu kịp thời giúp tim đập trở lại. Chẩn đoán cho thấy, bệnh nhân bị sốc, rối loạn nhịp tim, suy thận, rối loạn đông máu, đặc biệt bị nhồi máu cơ tim với ít nhất 3 vị trí tắc mạch vành hoàn toàn. Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang tiếp tục bị tổn thương cơ tim, tổn thương não rất nặng.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: “Nếu như trước kia trung tâm thường tiếp nhận các ca ngộ độc heroin thì nay chủ yếu là các ca ngộ độc ma túy đá, ma túy tổng hợp như Amphetamin và các chất cùng loại như lá Khát, cần sa, ma túy dạng giấy thấm (LSD). Các trường hợp vào viện chủ yếu là người trẻ, thanh niên và cả học sinh, sinh viên”.

Nguy cơ tử vong cao

Bác sĩ Nguyên đặc biệt nhấn mạnh, nhiều ca ngộ độc nặng thường dùng ma túy Amphetamin tồn tại dưới dạng kẹo, đá, thuốc lắc. Nhiều bệnh nhân ngộ độc ma túy đá rơi vào tình trạng hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, huyết áp, đe dọa đến tính mạng. Theo bác sĩ Nguyên, trước đó đã có 2 ca tử vong sau khi nhập viện vì ngộ độc dẫn đến co giật, loạn nhịp tim.

“Theo nghiên cứu trên thế giới, 60% các ca tử vong do ma túy đá là do tác động lên hệ tim mạch, gây co mạch, loạn nhịp tim, tổn thương cơ tim” - bác sĩ Nguyên nói.

Theo bác sĩ Nguyên, hầu hết các ca ngộ độc ma túy thế hệ mới thường nhập viện trong tình trạng co giật, kích thích, vật vã không kiểm soát được. Nhiều bệnh nhân còn xuất hiện triệu chứng nhiễm độc thần kinh, tim mạch, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, suy thận.

Trước đó, bác sĩ La Đức Cương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng cho biết, ma túy đá sinh ra các kích thích thần kinh ghê gớm. Nếu dùng ma túy đá đến mức “ngáo” sẽ khiến người dùng loạn thần hoang tưởng, ảo giác. Người “ngáo đá” sẽ cho rằng mình có quyền lực hơn người, có năng lực “siêu phàm”. Họ sẽ có những hành vi nguy hiểm và kỳ lạ. Ảo giác khiến họ nghe thấy tiếng xui khiến và gây nên các hành vi kỳ dị, nguy hiểm như trèo cột điện hay leo lên mái nhà.

Đặc biệt, theo bác sĩ Cương, hành vi nguy hiểm hơn cả của người “ngáo đá” là hoang tưởng bị tấn công, bị đe dọa tính mạng dẫn đến việc họ có các hành vi chống lại. Nhiều người nhìn người thân như thấy quái vật đang tấn công nên họ dùng vũ khí tấn công lại, gây ra các vụ giết người man rợ.

Bác sĩ La Đức Cương cho biết, nếu các loại ma túy “truyền thống” như heroin, thuốc phiện chỉ gây ảo giác, hưng phấn trong vài giờ thì ma túy đá gây hưng cảm tới 3-4 ngày. “Rất khó xác định ai là đối tượng nghiện ma túy đá nếu không làm xét nghiệm. Vì người nghiện ma túy “truyền thống” nếu không dùng đúng giờ sẽ có các hội chứng cai (vật vã, kích thích) nhưng người nghiện ma túy đá không có triệu chứng. Tuy nhiên, nếu dùng ma túy đá đến mức “ngáo” sẽ gây ra loạn thần và có các hành vi nguy hiểm hại mình, hại người” - bác sĩ Cương nói.