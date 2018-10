Lời kể đau đớn của người thân 4 người 1 nhà treo cổ tử vong

(Dân Việt) “Tối qua (19.10), em tôi còn ôm chăn lên phòng để ngủ. Sáng nay, tôi lên dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện 2 vợ chồng em tôi cùng 2 đứa cháu thắt cổ chết trong phòng ngủ” - chị Liệu (chị gái nạn nhân T) bàng hoàng kể lại.

Sáng nay (20.10), sau khi phát hiện vụ việc đau lòng 4 người trong gia đình anh Nguyễn Tiến T (SN 1989, ở xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) chết trong tư thế treo cổ, rất đông người dân đến chia sẻ cùng người thân của 4 nạn nhân.

Hàng trăm người dân ở xã Kỳ Hợp cũng như các xã lân cận đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Chị Trần Thị H (ở xã Kỳ Hợp) cho biết: “Nghe tin cả gia đình anh T tự tử mà rụng rời chân tay, khi đến hiện trường thì hoang mang tột độ. Đặc biệt, 2 đứa con của vợ chồng anh T còn quá nhỏ, con trai đầu mới 6 tuổi, bé gái mới 4 tuổi”.

Trong tiếng khóc vật vã, chị Nguyễn Thị Liệu (chị gái nạn nhân T) kể: “T mới bị Công an Quảng Bình bắt vì ăn trộm điện thoại. Nhưng sau đó, em T được cho tại ngoại về nhà”.

Chị Liệu cho biết thêm: “Hoàn cảnh vợ chồng T rất khó khăn, nhà cửa đang xây dở. Vừa qua, vợ chồng T mượn của anh X (người cùng xóm) 74 triệu đồng, mấy hôm nay anh X có đến đòi thì vợ chồng T nói chưa có, xin khất một thời gian”.

“Hôm qua (19.10), vợ chồng T vẫn vui vẻ, không xảy ra xích mích hay cãi cọ gì với ai. Đến tối qua, T ôm chăn lên phòng để ngủ. Sáng nay, tôi lên dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện vợ chồng T cùng 2 đứa con đã thắt cổ chết trong phòng ngủ”, chị Liệu kể lại.

Có mặt tại hiện trường, đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, cơ quan Công an tỉnh đang tập trung lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ việc. “Kết quả điều tra ban đầu, 4 nạn nhân đều chết trong tình trạng treo cổ. Cơ quan điều tra đang xác định yếu tố dẫn đến việc các nạn nhân chết; còn nguyên nhân nào dẫn việc các nạn nhân tự treo cổ, yếu tố nào tác động đến tư tưởng của các nạn nhân thì cơ quan công an đang ráo riết điều tra”.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, đến trưa nay, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường tại nhà của các nạn nhân. Hàng trăm người dân tụ tập ngoài đường và trước nhà của nạn nhân bàn tán xôn xao về sự việc đau lòng trên.

Trước đó như Dân Việt đưa tin: Sáng nay, người thân bàng hoàng phát hiện cả 4 người chết trong tư thế treo cổ ở phòng ngủ, gồm: Anh Nguyễn Tiến T (SN 1989), chị Nguyễn Thị Huyền Th (SN 1994, vợ anh T) và 2 con là cháu Nguyễn Đăng K (SN 2012), cháu Nguyễn Thị Huyền T (SN 2014).