Lời khai ban đầu của tài xế container đâm hàng chục xe máy ở Long An

(Dân Việt) Ngày 3.1, Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ tài xế xe container là Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe container và nhiều xe máy khiến ít nhất 20 người thương vong. Theo khai báo ban đầu, Hiếu cho hay chiếc xe mất thắng nên dẫn tới vụ tai nạn, đồng thời tài xế có dùng rượu bia trước đó.

Hiếu khai báo, trưa 2.1, Hiếu dự tiệc ở nhà người quen cùng ấp để chung vui cùng bạn bè và có uống rượu bia. Sau đó, Hiếu rời tiệc xuống TP.Tân An để chở gạo về TP.HCM. Khoảng 15h30 cùng ngày, tài xế Hiếu điều khiển xe container mang BKS: 62C-043.48 kéo theo rơ-moóc 62R-001.08 lưu thông theo hướng từ Long An về TP.HCM. Khi tới đoạn quốc lộ 1, khu vực ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thì bất ngờ không làm chủ tốc độ lao thẳng vào những người đang dừng đèn đỏ, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người khác bị thương, hư hỏng 21 xe máy. Tài xế Hiếu cho hay đã giảm dần tốc độ để cố đi vào vào làn ô tô, nhưng xe container cứ lao đi thẳng. Khi chiếc xe dừng lại, Hiếu nhìn qua kính hậu thấy la liệt thi thể nạn nhân, phương tiện bị cán qua nằm ngổn ngang nên không còn giữ được bình tĩnh. Khi người dân đang tập trung đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì Hiếu mở cửa xe đi một đoạn tới gần cầu Bến Lức rồi kêu xe ôm chở vào thị trấn Bến Lức. Tài xế Hiếu tại công an. Ảnh: C.T Đến 18h cùng ngày, Hiếu đến Công an khai báo về vụ việc. Qua lời khai ban đầu, công an nhận định có thể chiếc xe bị mất thắng dẫn tới vụ việc. Liên quan vụ việc, tài xế Hiếu được đưa đi kiểm tra tại bệnh viện. Kết quả kiểm tra lần đầu, tài xế Hiếu dương tính với chất ma tuý và nồng độ cồn trong máu qua lần kiểm tra đầu tiên. Sau đó, tài xế Hiếu được kiểm tra lần thứ 2 kết quả vẫn như trên là dương tính với chất ma tuý. Vụ tai nạn khiến ít nhất 20 người thương vong. Ảnh: C.T Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

