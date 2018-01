Long An: Ngành y tế "ngó lơ" cho 4 phòng khám vi phạm trong 10 năm

(Dân Việt) Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An Lê Văn Hậu vừa cho biết, tỉnh Long An có 4 phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV) thì cả 4 đã bị buộc dừng điều trị nội trú do vi phạm Thông tư 15 của Bộ Y tế (PKĐKKV không có chức năng điều trị nội trú). Điều đáng nói 4 phòng khám này đã vi phạm suốt khoảng 10 năm nay.

Theo ông Hậu, hệ quả này là do suốt 10 năm ngành y tế tỉnh đã "ngó lơ" để các phòng khám này tổ chức điều trị nội trú. Khu điều trị nội trú tại PKĐKKV Rạch Kiến (Cần Đước, Long An) khi còn hoạt động. Hiện các địa phương có phòng khám này đang yêu cầu Sở Y tế cho hoạt động lại việc điều trị nội trú trước nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân địa phương. Tuy nhiên, ông Hậu khẳng định việc này là không thể. Thậm chí, có ý kiến “lách” Thông tư 15 bằng cách “nâng cấp” PKĐKKV lên thành cơ sở 2 của bệnh viện trên địa bàn. “Các địa phương làm gì đủ năng lực đầu tư PKĐKKV để thành cơ sở 2 của bệnh viên? Thậm chí, nếu tỉnh bỏ kinh phí đầu tư để các phòng khám này thành cơ sở 2 của bệnh viện thì lấy đâu ra nhân lực để hoạt động? Hiện ngành y tế tỉnh đang thiếu nhân lực y tế”, ông Hậu chia sẻ. Cũng theo ông Hậu, hiện BHXH đã ngừng thanh toán tiền ngày giường điều trị nội trú đối với bệnh nhân thuộc các PKĐKKV này. Riêng số tiền BHXH chưa thanh toán tại 4 phòng khám này còn khoảng 1 tỷ đồng.

